Przegrzanie psiego organizmu jest bardzo niebezpieczne, a u psa staruszka (często otyłego) lub szczeniaka może wystąpić szybciej, niż u zwierzaka w sile wieku. Grozi udarem, szokiem termicznym, odwodnieniem, a nawet śmiercią zwierzęcia. Poznaj zasady, których powinnaś przestrzegać podczas upalnego lata! Jak dbać o psa w upały?

5 porad, jak dbać o psa podczas upalnych dni?

1. Na spacer wychodź wczesnym rankiem

Jeśli do tej pory lubiłaś sobie rano pospać, to w skwarne dni powinnaś zmienić zwyczaje. Na dłuższe spacery wyprowadzaj psa wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Wówczas słońce nie grzeje tak silnie. Jeśli musisz wyjść z psiakiem w ciągu dnia, zabierz ze sobą butelkę z wodą i co pewien czas pozwól mu się napić. Jeśli widzisz, że zwierzak szybko się męczy – skróć spacer. Podczas spaceru zwracaj uwagę na podłoże. Przechadzka po rozgrzanych płytach chodnikowych lub roztapiającym się asfalcie może grozić poparzeniem łap. Staraj się wybierać ścieżki piaszczyste lub porośnięte trawą.

2. Zadbaj, by zwierzak miał zawsze pełną miskę wody

Powinna być chłodna, ale nie lodowata. Jeśli długo stoi – wymień ją na świeżą. W wysokiej temperaturze szybciej mnożą się w niej bakterie.

3. Zapewnij psu chłodne miejsce

Zwykle szuka on sobie w mieszkaniu najchłodniejszego miejsca. Często układa się na kafelkach w łazience. Przetrzyj je od czasu do czasu zimną wodą, by były chłodniejsze. Pupila możesz spryskać wodną mgiełką albo przykryć wilgotnym ręcznikiem. To sprawi mu ulgę. Jeśli przebywa w ogrodzie zapewnij mu zacienione miejsce. Na pewno ucieszy się z basenika wypełnionego wodą.

4. Nigdy w upalne dni nie pozostawiaj psa w samochodzie



Wnętrze auta nagrzewa się bardzo szybko. Przebywanie w takich warunkach może skończyć się tragicznie dla czworonoga.

5. Odwiedź psiego fryzjera

Jeśli pies ma gęstą sierść zastanów się, czy nie warto go ostrzyc na kilka miesięcy.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".

