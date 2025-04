Kołdrę, a tym bardziej materac, kupujemy na kilka lat lub nawet na dłużej. Aby przez cały czas dobrze spełniały swoją funkcję, nie ulegały zniszczeniu i nie były siedliskiem roztoczy, trzeba je odpowiednio czyścić i właściwie użytkować.

Chociaż na kołdrę i poduszkę wciągamy powłoczki (z wyjątkiem niektórych wełnianych), nie chroni ich to przed zabrudzeniem. Bywa także, że w czasie snu pocimy się - wtedy wilgoć przenika również do pościeli i do materaca. Jak dbać o pościel i materac?

Wietrzenie pościeli

Wstając, uchyl okno i zostaw pościel luźno rozłożoną na łóżku, aby wilgoć wyparowała. Takie codzienne wietrzenie powinno trwać 15–20 minut. Dopiero potem schowaj kołdrę i poduszkę do pojemnika lub przykryj narzutą. Jeśli masz balkon, staraj się raz w tygodniu wynieść pościel na powietrze. Odświeży się, wysuszy, a promienie słońca zabiją roztocze.

Odpowiednie użytkowanie

Nie kładź się na kołdrze i nie pozwalaj dzieciom po niej skakać. Nie zgniataj jej mocno, by na siłę zmieściła się do małego pojemnika. Szkodzi to zwłaszcza mało sprężystym wypełnieniom z włókien syntetycznych.

Pierze i puch także zbijają się, gdy są systematycznie zgniatane. Dlatego zarówno rano, jak i wieczorem, strzep kołdrę i poduszkę, aby „nastroszyć” wypełnienie. Dzięki temu pościel będzie wygodniejsza!

Jak dbać o pościel z pierza?

Aby wyczyścić wsypę, rozłóż na podłodze lub stole prześcieradło i połóż pościel. Przecieraj gąbką lekko zmoczoną w gęstej pianie z rozgotowanego mydła. Spłukuj w ten sam sposób. Susz w miejscu przewiewnym, często potrząsając kołdrą.

Typowe pranie zalecane jest co 2–3 lata. Kołdrę raczej trzeba oddać do pralni, ale poduszkę można odświeżyć w domu. Nadpruj ją z jednej strony

i przesyp pierze do kilku woreczków z tetry lub podwójnej gazy. Zszyte woreczki zanurzaj w ciepłych mydlinach i wyciskaj. Płucz kilkakrotnie w czystej wodzie, susz w przewiewnym miejscu.

Upierz wsypę, wysusz, przetrzyj od wewnątrz świecą, przełóż czyste, suche pierze lub puch i zszyj.

Jak dbać o pościel wełnianą?

Jeśli nie wkładasz na wełnianą pościel powłoczki, wytrzep ją raz w tygodniu, aby usunąć kurz i naskórek, którymi żywią się roztocze. Pierz raz, najwyżej dwa razy w roku, w programie do wełny lub ręcznie, w temperaturze 30 stopni C.

Stosuj płyny z lanoliną. Piorąc ręcznie, ułatwisz sobie zadanie, przygotowując kąpiel w wannie. Włóż pościel i wygniataj, chodząc po niej bosymi stopami. Płucz co najmniej 3 razy.

Jak dbać o pościel z poliestru?

Pościel z poliestru włóż do pralki o ładowności minimum 5 kg. Dodaj dowolny detergent, ale tylko 1/3 dawki zalecanej przez producenta!

Nastaw program do delikatnej odzieży. Optymalna temperatura prania wynosi 30–40 stopni C. Wyższa znacznie skraca żywotność pościeli. Jedynie alergikom zaleca się pranie kołder i poduszek w temperaturze minimum 60 stopni C, aby zabić bakterie i roztocze.

Poduszki z poliestru warto wymieniać co 3 lata, a kołdry co 5 lat.

Jak dbać o materac?

Materac nie odkształci się, jeśli raz w miesiącu będzie przekręcony przodem do tyłu. Wskazane jest również obracanie na drugą stronę. Ponadto warto go co jakiś czas oczyścić za pomocą odkurzacza. W razie potrzeby można go domowym sposobem zdezynfekować! Jak to zrobić?

Obficie posyp sodą oczyszczoną (potrzebne 3 torebki), pozostaw na 2 godziny i dokładnie odkurz.

Materaca niestety nie da się uprać. Dlatego warto położyć na niego pokrowiec.

Higieniczny pokrowiec na materac

Bywają takie pokrowce, które na materac zakłada się tak, jak poszewkę na kołdrę. Są zamykane na suwak. Inne są rodzajem maty z gumkami (patrz zdjęcie). Obydwa modele są dobre, jeśli stanowią barierę dla brudu i wilgoci. Kupując pokrowiec, zwróć uwagę czy można go prać w temperaturze minimum 60 stopni C.

Tkanina powinna być miękka, miła w dotyku i szybko schnąca. Oceń, czy łatwo go zdjąć. Ceny od 25 zł.

