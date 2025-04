Zima wcale nie jest porą bezczynności dla ogrodnika. Trzeba czujnie kontrolować stan roślin, niektóre przyciąć, inne docieplić, a także zrobić już niektóre sadzonki. Choć rośliny wypoczywają, bo zima w najlepsze trwa – to jednak pracowity ogrodnik wciąż ma co robić. Sprawdź jakie zadania czekają go w najbliższym czasie.

20 ważnych prac, które warto wykonać w zimowym ogrodzie

Sprawdzamy czy krzewy róż i inne kwiaty wieloletnie są odpowiednio zabezpieczone przed mrozem. W razie potrzeby trzeba wzmocnić okrycia

Jeśli to konieczne rozbijamy i rozkruszamy lodowe skorupy, jakie tworzą się na rabatach z pośniegowych kałuż.

Z krzewów ozdobnych: derenia,forsycji, irgi, ligustru, śnieguliczki, tamaryszku możemy zrobić sadzonki. Nadają się na nie pędy jednoroczne o grubości 0,5 - 1 cm. Do marca można je przechowywać w lodówce owinięte w folię spożywczą.

Podczas obfitych opadów śniegu strącamy czapy śniegowe z iglaków i krzewów, które mogłyby się połamać pod ciężarem śniegu.

Planujemy co zamierzamy posadzić i zasiać na wiosnę.

na wiosnę. Pilnujemy, żeby karmniki dla ptaków nie stały puste . W mroźną pogodę zawsze powinien być w nich pokarm. Ptaki przyzwyczajają się do miejsca, w którym czeka na nie jedzenie, gdy go zabraknie mogą zginąć z głodu. Ziarnojadom czyli ziębom, gilom, sikorkom, wróblom można nasypać otrąb, nasion słonecznika, maku, lnu, powiesić kawałki niesolonej słoniny. Miękkojady czyli rudziki, strzyżyki, drozdy odżywiają się głównie owadami, robakami, ślimakami. Zimą, jeśli nie mogą zdobyć takiego pokarmu muszą zastąpić go nasionami. Lubią rodzynki, jagody jarzębiny, czarnego bzu.

Kontrolujemy stan warzyw przechowywanych w kopcach i piwnicach. Najlepiej przetrzymują się w temperaturze 0-2°C.

W połowie miesiąca możemy zacząć przygotowywać rozsadę warzyw. Siejemy na oknie wczesną sałatę głowiastą i wczesną kalarepę.

. Siejemy na oknie wczesną sałatę głowiastą i wczesną kalarepę. W zaciemnionej piwnicy rozpoczynamy pędzenie endywii.

Gdy pogoda pozwala wietrzymy inspekty.

Jeśli nie ma mrozu mogą przetrwać na zagonach: por, jarmuż, brukselka. Można je ciągle zbierać.

Przy łagodnej pogodzie można wyrzucić na grządkę warzywną kompost. Jeśli jednak zaniesie się na mrozy trzeba go przykryć.

Bielimy (jeśli nie zrobiliśmy tego w grudniu) pnie i większe konary drzew owocowych.

Sprawdzamy osłony chroniące młode drzewka przed zającami i sarnami. Pnie powinny być osłonięte do wysokości ok. 80 cm, a gdy śniegu jest dużo jeszcze wyżej.

Dni bez mrozu są najlepsze do zimowego przycinania (zwłaszcza w fazie zachodzącego księżyca) drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza agrestu, porzeczki, jabłoni, gruszy i śliwy.

Robimy przegląd w przechowalni owoców. Usuwamy nadpsute jabłka. Pilnujemy, by temperatura w pomieszczeniu nie była zbyt wysoka.

Warto zaobserwować w których miejscach w ogrodzie najszybciej topnieje śnieg. Jeśli zasadzisz tam następnej jesieni cebulki wiosennych kwiatów (przebiśniegów, krokusów, ranników) staną się pierwszymi zwiastunami wiosny.

W dni bez mrozu można prześwietlić krzewy ozdobne: hortensji, tawuły, wiciokrzewu, sumaka. Usuwamy gałęzie chore, słabe i krzyżujące się.

Jeśli temperatura jest dodatnia podlewamy zimozielone krzewy (rododendrony, bukszpany), a także iglaki.

. Można przeprowadzić próby kiełkowania nasion. Na wilgotnej ligninie umieszczamy ok. 20-30 nasion. Przykrywamy je papierem, stawiamy w ciepłym pomieszczeniu, zapewniamy wilgotne podłoże. Jeśli wykiełkuje mniej niż połowa musimy kupić nowe.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego".