W większości mieszkań powietrze jest 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Znajduje się w nim ponad 100 milionów szkodliwych cząsteczek, które u osób nadwrażliwych powodują

reakcje alergiczne. Co zrobić, by ograniczyć szkodliwe działanie alergenów?

Reklama

Salon

• Ogranicz siedliska kurzu. W miarę możliwości usuń dywany, wykładziny dywanowe, tapicerowane meble, ciężkie zasłony, makatki. Te, które pozostawiłaś dokładnie odkurzaj co 2-3 dni i czyść środkami roztoczobójczymi.

• Wyrzuć suche bukiety, zrezygnuj z pluszowych ozdób.

• Zamykaj szafy z ubraniami.

• Książki trzymaj w zamkniętych szafach lub w pudełkach.

• Nie używaj nawilżacza. Grzyby i pleśń bardzo lubią wilgotne powietrze.

• Często wietrz pomieszczenia, zwłaszcza w suche, słoneczne dni. W suchym powietrzu giną roztocza.

• Nie pal w mieszkaniu papierosów. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 szkodliwych substancji, które mogą nasilać objawy alergii.

Pokój dziecka

• Pluszowe zabawki pierz w gorącej wodzie lub co jakiś czas wsadź na 3-4 godziny do zamrażalnika. Niska temperatura niszczy roztocza.

• Meble tapicerowane zastąp, jeśli to możliwe, drewnianymi lub plastikowymi.

• Ogranicz liczbę drobiazgów, bo osadza się na nich kurz.

• Jeśli w domu jest zwierzę, nie pozwól dziecku wpuszczać go do swojego pokoju.

• Wieczorem chowaj zabawki do skrzyni lub zamykanego pudła zabezpieczysz je w ten sposób przed kurzem.

Sypialnia

• Wybierz meble proste i gładkie, które można bez trudu przesuwać, aby móc zmywać podłogę pod nimi.

• Używaj materaca i pościeli z materiałów syntetycznych, które można prać w temp. 60° stopni C.

• Wietrz jak najczęściej pościel - latem na słońcu, zimą na mrozie przez około 6 godzin.

• Raz w tygodniu odkurz dokładnie łóżko.

• Zasłony zastąp roletami - gromadzi się na nich mniej kurzu.

Taktyka sprzątania

• Kurz usuwaj wilgotną ściereczką.

• Pamiętaj, że gromadzi się on także na ścianach. Musisz odkurzać lub przemywać wodą także ściany.

• Nie odkurzaj przed spaniem - każda drobina poruszonego kurzu dostanie się do twoich dróg oddechowych podczas snu.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego"

Reklama

Zobacz inne porady:

Jak usunąć plamy z potu?

Jak się pozbyć nieprzyjemnego zapachu z butów?

Jak nie marnować jedzenia?