Pamiętaj o czystości

Najważniejszą zasadą w czyszczeniu tych urządzeń jest systematyczność i regularność. Postaraj się, by na Twojej kuchence nie znajdowały się resztki jedzenia, rozlane czy przypalone potrawy. Stare resztki pokarmów to źródło wylęgania się bakterii, powodujących zatrucia pokarmowe. Za regularnym myciem kuchenki przemawia też to, że lekko zabrudzona nie wymaga stosowania silnych, chemicznych środków czyszczących ( środki te są często przyczynami podrażnień oczu, dłoni oraz układu oddechowego).

Działaj bez wahania

Gdy gotujesz obiad i podczas przygotowania posiłku rozleje Ci się trochę zupy czy sosu, najlepiej od razu umyj płytę kuchenki, gdyż najłatwiej jest usunąć resztki z jeszcze ciepłej powierzchni.

Gdy masz kuchenkę z płytą ceramiczną lub grzałką halogenową bezzwłocznie wycieraj rozlane płyny z powierzchni, gdyż w ten sposób unikniesz zarysowania powierzchni.

Oczyść piekarnik

Ważne jest też utrzymanie piekarnika w czystości. Najlepiej użyj do czyszczenia piekarnika roztworu wody i octu( pamiętaj, by woda była gorąca) oraz ściereczki. Potem dokładnie spłucz powierzchnię gorącą wodą.

Gdybyś jednak na dnie piekarnika miała przypalone resztki jedzenia to posyp je sodą oczyszczoną a potem lekko zwilż wodą ( możesz w tym celu zastosować spryskiwacz). Po ok. 2 godzinach wyczyść dokładnie piekarnik. Jeżeli po jednym zastosowaniu sody piekarnik nie odzyskał blasku , czynność powtórz jeszcze raz lub nawet dwa razy.

Nad kuchenką często występuje okap, na którym zbiera się gruba warstwa tłuszczu. Regularnie myj go z zewnątrz i wewnątrz by uniknąć nawarstwiania się tłustego brudu.

Gdy w Twoim okapie jest filtr węglowy, regularnie ( co dwa miesiące) wymieniaj go. Niewymieniany filtr nie tylko nasiąka tłuszczem, ale też nie spełnia swojej roli.