Drzewa i krzewy iglaste potrafią zadziwić. Są wśród nich zarówno kilkudziesięciometrowe drzewa, jak i niziutkie krzewy nie przekraczające metra wysokości. Można z nich tworzyć oryginalne kolorystyczne kompozycje, bo igły mają różne odcienie – od złotego po niebieski.

Wybierz najlepsze sadzonki

Największy wybór roślin, przystosowanych do krajowych warunków, znajdziesz w szkółkach roślin ozdobnych. Lepiej wybierz mniejszą roślinę niż mocno wyrośniętą. Duży iglak wymaga bardzo starannej pielęgnacji w pierwszym roku po posadzeniu. Przeniesiony w nowe warunki przeżywa silniejszy stres niż mała sadzonka. Przed kupieniem dokładnie obejrzyj krzew. Nie może być przesuszony. Igły powinny być sprężyste w intensywnie zielonym kolorze. Koniecznie zwróć uwagę czy roślina nie jest zaatakowana przez szkodniki, czy nie widać na niej np. żerujących gąsienic, wypukłych tarczek lub pylących brodawek na igłach.

Dopasuj do gleby



W podłożu lekkim, suchym i piaszczystym dobrze będą rosły sosny i jałowce, w miejscach podmokłych lepiej sprawdzą się cyprysiki i metasekwoje. Większość iglaków lubi miejsca słoneczne, ale są i takie, jak np. cis czy mikrobiota syberyjska, które nie zmarnieją w cieniu.

Posadź w ogrodzie



Rośliny iglaste kupuj zawsze z bryłą ziemi. Możesz sadzić je przez cały sezon, choć najlepiej robić to od marca do maja oraz wczesną jesienią. Pamiętaj, by umieścić je w ziemi na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w pojemniku. Wybierz raczej chłodny dzień bez wiatru (w upalny lub wietrzny woda silnie paruje, więc krzewy mogłyby ulec przesuszeniu. Pamiętaj, że rośliny będą się rozrastać - nie sadź ich zbyt gęsto.

Zielone zasłony



Krzewy iglaste, jak np. cyprysiki, jałowce, żywotniki, cisy doskonale nadają się na żywopłoty. Osłaniają od wiatru, słońca, kurzu, spojrzeń ciekawskich. Warto zwłaszcza polecić żywotniki, np. żywotnik zachodni „Brabant”, który szybko rośnie i ma ładny odcień zieleni. Żywopłot trzeba odpowiednio kształtować, by był gęsty i miał ładny wygląd. Odpowiednią porą na strzyżenie jest wiosna, tuż przed wypuszczeniem młodych przyrostów, lub druga połowa sierpnia, po zakończeniu wzrostu.

Wszystkie odcienie



Krzewy iglaste mają różne odcienie igieł. Odmiany barwne: żółte, niebieskawe, srebrzyste powinny rosnąć w pełnym nasłonecznieniu, bo tylko wtedy przybierają piękny, intensywny kolor. Miejsca słoneczne szczególnie lubią: jałowce, modrzewie, jodły, świerki. Stanowiska zacienione znoszą cisy, ale nie odmiany o żółtych igłach. W towarzystwie krzewów iglastych bardzo ładnie wyglądają kwiaty jednoroczne, np. niska odmiana aksamitki wąskolistnej. Warto pamiętać, że niektóre rodzaje importowanych roślin, jak np. cyprysowiec, cedr, kryptomeria nie są przystosowane do naszego klimatu. Najlepiej uprawiać je w dużych pojemnikach i na zimę przenieść do pomieszczenia.

Nasze rady:



• Iglaki doskonale nadają się do zasłonięcia niezbyt efektownego zakątka ogrodu. Bardzo przydatne są krzewy szybko rosnące o małych wymaganiach,jak np. jałowiec wirginijski, sosna górska lub cis pospolity

• Czasem pod wpływem zimowych chłodów i niedoboru wilgoci iglaki, a zwłaszcza cyprysiki, żywotniki i rodzaje pochodzące z cieplejszych stref klimatycznych, brązowieją. Nie należy się tym martwić. Gdy pogoda się poprawi igły znów nabiorą ładnego zielonego koloru.

• Warto też wiedzieć, że co pewien czas rośliny zrzucają stare igliwie – to zjawisko naturalne.

• Iglaki dobrze jest zasilać co roku (najlepiej wiosną) nawozami do roślin iglastych. Najwygodniejsze w stosowaniu są preparaty wolno się rozkładające.

• Czasem zdarza się, że dolne gałązki krzewów brązowieją i usychają. Jeśli jest to efekt uszkodzenia mechanicznego lub przyczyniły się do tego psy lub koty, które lubią „podlewać” wybrane krzaczki można krzew inaczej uformować i przywrócić mu ładny, choć inny wygląd. Najlepiej odciąć boczne, zbrązowiałe gałązki, i wyeksponować pień krzewu. Uzyskamy wtedy coś w rodzaju piennej formy iglaka.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego"