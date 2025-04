Jak sprzątać, żeby efekt był najlepszy? Wystarczy zastosować kilka prostych chwytów, by czystość w domu zapanowała na dłużej.

Zainwestuj w duże wycieraczki

Zwłaszcza wtedy, gdy masz psa i przy każdej pogodzie wychodzisz z nim na spacery. Nawet gdy jest sucho, psiak przynosi na łapach drobinki piasku, a gdy jest mokro, wraca do domu z błotem przyklejonym do sierści. Twarda i duża wycieraczka jest miejscem, na którym nasz ulubieniec zgubi jego znaczną część tuż po wejściu do domu.

Wycieraczki powinny być łatwe do utrzymania w czystości. Możesz wybrać naturalną, np. z włókna kokosowego, która łatwo wchłania wilgoć i wyłapuje brud. Wycieraczka gumowa będzie łatwa do mycia, a wykonana z tworzywa sztucznego, na przykład przypominająca trawkę, połączy obie cechy dwóch powyższych i posłuży przez lata. Maty wyłapujące brud połóż również przy drzwiach od tarasu i przy kociej kuwecie.

Odkurzaj mieszkanie „od góry do dołu”

Są zwierzęta, które nie gubią sierści. Jeśli jednak nie masz w domu iguany lub żółwia, dobrze wiesz, jak uciążliwe są wszechobecne włoski pojawiające się nie wiadomo skąd nawet na najwyższych półkach regału i przyczepione do zasłon. W powietrzu fruwają nie tylko widoczne włosku, ale i drobniutki podszerstek. Kurz miesza się z włoskami i nie tylko tworzy nieestetyczne „koty”, ale też staje się siedliskiem drobnoustrojów. Każdy właściciel czworonoga musi więc mieć dobrej klasy odkurzacz. Odkurzanie zaczynamy od góry, od najwyższych półek i zasłon. Trzepiemy i odkurzamy też poduszki, koce, meble tapicerowane, a na końcu odkurzamy dywany i podłogi. Raz na jakiś czas warto wąską ssawką potraktować też małe otwory, na przykład szpary przy listwach przypodłogowych.

Jeśli dywan brzydko pachnie, przed odkurzaniem posyp go sodą oczyszczoną

Rozluźnisz w ten sposób włókna i prędzej pozbędziesz się brzydkiego zapachu sierści i brudu. Jak to zrobić? Najpierw dokładnie odkurz dywan. Następnie posyp jego powierzchnię cienką warstwą sody oczyszczonej i zostaw ją tak na kilka godzin. Dopilnuj, by twój pupil po niej nie chodził. Na koniec znów dokładnie odkurz dywan. Uwaga! Do odkurzania sody nie używaj odkurzacza wodnego, bo możesz go zniszczyć. Po takim zabiegu dywan będzie czysty i pozbawiony brzydkiego zapachu.

Nie możesz usunąć sierści, brudu i nieładnej woni z tkanin? Pora na pranie!

Regularnie wyczesuj zwierzaki

Nawet te czworonogi, które mają krótką sierść, potrzebują regularnej pielęgnacji. Po pierwsze – włoski, które wyczeszesz, nie wypadną i nie będą zalegać w najróżniejszych miejscach mieszkania. Po drugie – regularne czesanie pobudza krążenie krwi w skórze i wzmacnia cebulki, dlatego włosy wypadają rzadziej. Po trzecie – zwierzaki lubią czesanie i traktują je jako miłą pieszczotę, która wzmacnia więź z właścicielem.

