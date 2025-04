Ceklameny bywają nazywane fiołkami alpejskimi. Jednak ogrodnicy zwracają uwagę, że nie są spokrewnione z fiołkami i w związku z tym są po prostu cyklamenami. Ich ozdobą są nie tylko kwiaty, ale również liście, często w ciekawy, marmurkowy wzorek. Jeśli zapewnimy im to, co lubią, mogą kwitnąć nawet ponad trzy miesiące. Dbałość o cyklameny, to przede wszystkim zapewnienie im umiarkowanej temperatury i podlewanie na podstawkę.

Jak dbać o cyklameny?

Wybierz zdrową roślinę. Kupując cyklamena, zwróć uwagę, aby wszystkie liście były jędrne i zielone. Jeśli choć jeden żółknie, raczej zrezygnuj z tego egzemplarza. Roślina powinna mieć dużo pąków, a rozwinięte kwiaty nie mogą być zwiędnięte i wyblakłe. Bulwa powinna nieco wystawać z ziemi, która nie może być wysuszona.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu".