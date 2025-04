Czyszczenie płyty indukcyjnej lub elektrycznej nie jest łatwe. Musisz zachować ostrożność, aby jej nie uszkodzić. Szczególnie trudno jest wyczyścić przypalone resztki jedzenia, a wystarczy przecież chwila nieuwagi, aby podczas gotowania znalazły się one na powierzchni płyty.

Reklama

Z kolei po niewłaściwym wyczyszczeniu płyty indukcyjnej mogą pozostać nieestetyczne smugi, widoczne szczególnie wyraźnie na czarnej powierzchni.

Czyszczenie płyty indukcyjnej octem

Czyszczenie płyty indukcyjnej octem to prosty sposób na to, by wyglądała jak nowa.

Wyłącz płytę i poczekaj, aż całkiem ostygnie. Nasącz octem szmatkę i mocno pocieraj nią powierzchnię płyty. Papierowym ręcznikiem wypoleruj do sucha.

Po takim czyszczeniu na powierzchni płyty grzewczej nie pozostaną żadne smugi.

Czym myć płytę indukcyjną: środki chemiczne

Jeśli wolisz skorzystać z gotowych środków czyszczących, przy czyszczeniu płyty indukcyjnej lub elektrycznej możesz oczywiście męczyć się, używając płynu do mycia szyb.

Lepiej sprawdzi się płyn do mycia naczyń, preparat do czyszczenia piekarników albo mleczko do czyszczenia. Możesz również zdecydować się na środek przeznaczony specjalnie do czyszczenia płyt indukcyjnych.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 14.03.2017.

Reklama

Zobacz jak wyczyścić inne kuchenne sprzęty:

Jak wyczyścić piekarnik?

Jak wyczyścić mikrofalówkę?

Jak umyć lodówkę domowym sposobem?