Dodatki oraz meble z wikliny są ponadczasowe i pasują do niemal każdego wnętrza lub ogrodu. Wiklina świetnie prezentuje się też na balkonach, nadaje przestrzeni przytulnego wyglądu, kojarzy się z relaksem.

Czyszczenie wikliny na sucho to najlepszy sposób - zwłaszcza nie pokrytej warstwą lakieru. Lakierowaną wiklinę możesz czyścić także na mokro, np. przecierając ją ściereczką namoczoną w roztworze wody i mydła.

Na skróty:

przygotuj plasterki świeżej cytryny i przetrzyj nimi wiklinę;

następnie przetrzyj wiklinę wilgotną szmatką;

wysusz suszarką.

Dzięki temu zabiegowi wiklinowe meble zaczną się lekko błyszczeć. Zamiast cytryny możesz wykorzystać kwasek cytrynowy (1 łyżeczkę kwasku cytrynowego rozpuść w 1 litrze wody).

Wysuszenie wikliny po zabiegu czyszczenia jest ważne - mokra wiklina szybko matowieje.

1 łyżkę octu rozcieńcz w 1 litrze wody;

miękką szmatkę namocz w roztworze i przetrzyj wiklinę;

jeśli wiklina jest bardzo mokra - wysusz ją za pomocą suszarki.

rozmieszaj 2 łyżeczki sody w 1 litrze ciepłej wody;

zanurzaj szczoteczkę do paznokci w roztworze i wyszoruj zabrudzenia.

Regularne czyszczenie wikliny z kurzu za pomocą odkurzacza to najlepszy sposób na to, by długo zachowały świetny wygląd.

Zdecydowanie łatwiej utrzymać dobry wygląd wikliny w domu - wiklinowe meble stojące na tarasie dużo szybciej tracą połysk. Te wystawione na działanie promieni słonecznych mogą także ciemnieć.

Kiedy wiklinowe meble się rozsychają, warto co kilka miesięcy przetrzeć je oliwą z oliwek. Odzyskają swoją dawną świetność.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Weroniki Kwaśniak. Pierwotnie został opublikowany 29.08.2017.

