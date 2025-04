fot. Fotolia

Decydując się na zakup wanny z hydromasażem, trzeba liczyć się z tym, że jej czyszczenie i konserwacja zajmuje dużo więcej czasu niż sprzątanie zwykłej wanny. Oprócz powierzchni wanny, swoją uwagę musimy skupić na czyszczeniu metalowych wlotów (dysz) oraz przewodów systemów wodnego i powietrznego.

Czyszczenie przewodów systemu wodnego i powietrznego

Do dezynfekcji przewodów wanny należy używać specjalnie do tego przeznaczonych preparatów (płyny, tabletki), które kupicie w sklepach, w których sprzedawane są wyposażenia do łazienek. Ich wybór jest szeroki. Jeśli mamy problem z decyzją, polecamy wybrać preparat, który zaleca producent naszej wanny.

Nie należy stosować żadnych środków żrących (np. przeznaczonych do udrażniania rur), ponieważ mogą trwale uszkodzić wannę.

Samo czyszczenie powinno przebiegać wg schematu:

Napełniamy wannę letnią wodą około 5 cm powyżej poziomu dysz. Dodajemy do wody środek dezynfekujący w ilości zaleconej na jego opakowaniu. Jeśli poprzednie czyszczenie było bardzo dawno, należy dwukrotnie zwiększyć dawkę preparatu. Włączamy hydromasaż na około 15 minut. Wyłączamy system i spuszczamy wodę z wanny. Ponownie napełniamy ją czystą wodą i włączamy system na około 5 min w celu oczyszczenia przewodów z preparatu. Spuszczamy wodę.

Dezynfekcję powinnyśmy wykonywać przynajmniej raz na 2 miesiące.

Niektóre wanny wyposażone są w system automatycznego czyszczenia. Wówczas należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta wanny.

Czyszczenie dysz wanny z hydromasażem

Aby nie doprowadzić do osadzania się kamienia na dyszach wanny, należy regularnie je osuszać. Gdy jednak kamień na dyszach się już zbierze, należy próbować go usuwać za pomocą preparatów do usuwania kamienia lub octu (w przypadku mniejszych zabrudzeń). Przydatna okaże się przy tej czynności twarda szczoteczka do zębów, która wejdzie niemal w każdy zakamarek.

Czyszczenie powierzchni wanny

Powierzchnię wanny najlepiej czyścić nieściernymi detergentami, tak samo jak to robimy w przypadku zwykłej wanny.

Pamiętajmy, że regularne czyszczenie wanny z hydromasażem zapobiega nie tylko przykremu zapachowi, ale także rozwojowi groźnych bakterii i grzybów, które zagrażają naszemu zdrowiu.

