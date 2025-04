Na ekranie telewizora, a także na wszystkich jego elementach, szybko osiada kurz. Zbiera się szczególnie z tyłu, bo tam pewnie najrzadziej zaglądasz. Jeśli chcesz wyczyścić telewizor, wystarczą domowe sposoby i niektóre specyfiki ze sklepów.

Pamiętaj, aby przed czyszczeniem telewizora wyłączyć sprzęt. Musi być on całkowicie zimny w momencie, w którym zaczniesz porządki. Nie musisz używać też żadnych detergentów ani mokrych chusteczek. Często wystarczy dobrej jakości ściereczka z mikrofibry albo specjalna miotełka do kurzu, która doskonale go "wchłania" i nie rozpyla na boki.

Czyszczenie ekranu telewizora krok po kroku:

Odłącz sprzęt od prądu i odczekaj, aż będzie zimny;

Suchą szmatką z mikrofibry delikatnie pocieraj ekran kolistymi ruchami;

Jeśli na ekranie nadal są widoczne odciski palców, delikatnie zwilż szmatkę wodą destylowaną i przetrzyj jeszcze raz;

Przed uruchomieniem telewizora odczekaj, aż ekran będzie zupełnie suchy.

Do czyszczenia ekranu telewizora dobrze jest wykorzystać dedykowany środek w sprayu. Pamiętaj jednak, by spryskać nim szmatkę, a nie ekran. Następnie delikatnie, bez nacisku, przetrzyj matrycę miękką ściereczką. Na rynku dostępne są również nasączane ściereczki do czyszczenia ekranu. Posiadają działanie antystatyczne i nie pozostawiają smug.

Do czyszczenia ekranu telewizora nie nadają się chusteczki higieniczne, papier toaletowy, ręczniki papierowe ani standardowe bawełniane ścierki. Mogą łatwo porysować powierzchnię. Również szmatkę z mikrofibry przed czyszczeniem należy wytrzepać, aby nie było na niej choćby ziarenka piasku.

fot. Jak czyścić telewizor/Adobe Stock, Maksim Kostenko

Kusi cię, aby wyczyścić ekran telewizora środkiem do mycia szyb? Nie rób tego: możesz w ten sposób łatwo zniszczyć ekran. Do czyszczenia ekranu telewizora LED i LC nie wolno używać środków, które zawierają amoniak, aceton, rozpuszczalnik, alkohol, chlorek metylu. Znacznie bezpieczniej zrobić to wilgotną (nie mokrą) ściereczką, miotełką do kurzu lub specjalnym preparatem (jeśli są wyraźne zabrudzenia albo ślady palców na ekranie). Czyszczenie ekranu telewizora (a także wielu innych rzeczy w domu) to metoda, którą od lat stosują nasze mamy i babcie, jednak przy obecnej technologii nie jest to najlepszy pomysł.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.02.2020.

