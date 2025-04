Jak czyścić sztućce?

Jeśli będziesz przestrzegać naszych zasad, będą pięknie lśnić i staną się prawdziwą ozdobą stołu!

Sztućce ze srebra

Jak czyścić sztućce ze srebra? Nie należy ich myć w zmywarce. Trzeba robić to tradycyjnie w wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.

Po umyciu od razu wytrzyj je do sucha miękką ściereczką. Matowe, zaśniedziałe włóż do wody, w której gotowały się ziemniaki i pozostaw na kilka minut. Opłucz, wytrzyj do sucha. Możesz też wykorzystać wodę, w której wcześniej gotował się szczaw, rabarbar.

Jeśli chcesz wyczyścić srebra na sucho, przetrzyj je papką sporządzoną z popiołu oraz kilku kropli cytryny. Doskonale usunie wszelkie plamki i zabrudzenia.

Sztućce z platery

Również nie wkładaj do zmywarki. Sztućce odzyskają piękny blask, gdy umieścisz je w garnku wyłożonym folią aluminiową (błyszczącą stroną do góry), zalejesz wodą, wsypiesz dwie łyżeczki soli i podgrzejesz przez kilka minut. Możesz też wyczyścić je papką ze sproszkowanej kredy i amoniaku (lub denaturatu).

Sztućce ze złoceniami

Delikatnie przecieraj wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Nie wkładaj ich do zmywarki, bo gorące powietrze może zmiękczyć zdobienia i przyczynić się do ich łatwiejszego ścierania.

Sztućce z drewnianymi rękojeściami

Nie powinno się ich długo moczyć, bo drewno nasiąka wodą, co powoduje pęcznienie rękojeści. Podczas wysychania może odkształcić się i popękać. Po umyciu w letniej wodzie z detergentem trzeba szybko sztućce wysuszyć, zaś drewnianą rękojeść warto przetrzeć woskiem.

Sztućce z rękojeściami z tworzyw sztucznych

Myj w letniej wodzie z detergentem. Nie wkładaj ich do zmywarki, bo pod wpływem wysokiej temperatury tworzywa sztuczne matowieją, a z czasem także się łuszczą.

Osłabiona rękojeść jest również podatna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, łatwo pęka na skutek upadku, nawet z niedużej wysokości.

Sztućce ze stali nierdzewnej

Myj w letniej wodzie miękką gąbką. Ostre zmywaki mogą porysować powierzchnię, co w połączeniu z wysoką temperaturą grozi korozją.

Autorka jest dziennikarką „Przyjaciółki" i „Poradnika Domowego".

