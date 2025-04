Jak czyścić okulary? Zwykle w zestawie dostaje się miękką ściereczkę, która pozwala usunąć zabrudzenia oraz smugi. To jeden ze skutecznych sposobów. Jeśli posiadasz dodatkowo specjalny płyn do czyszczenia okularów, sprawa jest jeszcze prostsza. Jeśli jednak nie masz go pod ręką, możesz wyczyścić okulary w inny sposób.

Okulary, zarówno te korekcyjne, komputerowe, jak i przeciwsłoneczne, możesz wyczyścić domowym sposobem. Wystarczy tylko miękka ściereczka, najlepiej w mikrofibry (nie zostawia ona "farfocli"). Nie musi to być specjalna ściereczka do okularów.

Jak wyczyścić okulary:

Przygotuj miękką ściereczkę z mikrofibry.

Okulary wypłucz pod bieżącą letnią wodą.

Użyj kilku kropel delikatnego płynu do mycia naczyń (bez cytryny i specjalnych składników czyszczących) i lekko rozprowadź palcami na soczewkach i oprawkach.

Spłucz wodą.

Osusz okulary miękką ściereczką z mikrofibry.

Suche szkła wypoleruj chusteczką dołączoną do okularów lub suchą, czystą ściereczką.

Pamiętaj, by w trakcie czyszczenia okularów trzymać je za mostek, a nie za nanośnik lub jeden z zauszników. W ten sposób unikniesz wykrzywienia oprawek.

fot. Jak czyścić okulary/Adobe Stock, Adam Radosavljevic

Nigdy nie zabieraj się za czyszczenie okularów, gdy są suche - w ten sposób łatwo porysujesz szkła, na których znajdują się choćby małe drobinki kurzu. Choć soczewki okularowe wykonane są ze szkła, nigdy nie myj ich płynem do mycia szyb i luster. Są to silne środki, którymi łatwo uszkodziłabyś powłokę antystatyczną soczewek. W internecie popularne jest także czyszczenie okularów w myjce ultradźwiękowej. Jeśli zdecydujesz się na tę metodę, pamiętaj, aby nie używać wówczas płynów do dezynfekcji, ponieważ mogą one uszkodzić oprawki, a nawet szkła.

Do czyszczenia i polerowania szkieł okularów nigdy nie używaj takich przedmiotów, jak:

ręcznik papierowy,

papier toaletowy,

chusteczki higieniczne,

rękaw bluzki bądź fragment swetra.

Wszystkie posiadają mikrowłókna, które w łatwy sposób mogą zarysować szkła. Na swetrze osiadają drobinki kurzu bądź piasku, które mogą uszkodzić powłokę soczewek.

Niezależnie od tego, czy chcesz wyczyścić okulary polaryzacyjne, czy z antyrefleksem, pamiętaj o tym, by stosować bezpieczne, domowe sposoby. Nie sięgaj po żele do mycia ciała ani po szampon, ponieważ zawierają składniki nawilżające, przez co trudno będzie wyczyścić okulary bez smug.

fot. Jak czyścić okulary, żeby nie było smug/Adobe Stock, wachiwit

Jeśli jesteś poza domem, warto mieć ze sobą specjalny płyn do czyszczenia okularów. To prosty sposób na czyste okulary bez smug.

W sprzedaży dostępne są także specjalne nawilżane chusteczki do czyszczenia okularów. Lepiej jednak kupić je u optyka, a nie w drogerii - dzięki temu będziesz mieć pewność, że płyn, którym są nasączone, nie uszkodzi powłoki antyrefleksyjnej.

Niezależnie od tego, czy chcesz wyczyścić okulary korekcyjne, czy przeciwsłoneczne, zawsze miej przy sobie chusteczkę z mikrofazy, przeznaczoną do czyszczenia okularów.

Okulary przechowuj w zamkniętym etui, a gdy są wyjątkowo brudne, najlepszym pomysłem będzie wyczyszczenie okularów u optyka.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.02.2021.

