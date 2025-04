1. Pozłacaną biżuterię przechowuj w pudełku, wcześniej zawiń każdy przedmiot w cienką bibułkę lub kawałek czystego jedwabiu, aby nie narazić go na ścieranie.

2. Zmatowiałe bransoletki, łańcuszki i inne wyroby z pozłacanego złota włóż do małego wąskiego słoika i zalej ciepłą następującą miksturą: rozpuść 50 g płatków mydlanych z dodatkiem 5g sody lub kilku kropli amoniaku. Zamknij słoik i energicznie nim potrząsaj przez kilka chwil (ok.1-2 minuty). Po tym czasie wyjmij pozłacane przedmioty i obficie spłucz pod bieżącą ciepłą wodą.

3. Jeśli chcesz przywrócić blask zmatowiałej biżuterii pokrytej złotem, zanurz ją na chwilę w spirytusie denaturowanym, a następnie wypoleruj miękką irchą.

4. Mocniej zabrudzone bransoletki, pierścionki czy broszki wyczyść szmatką zwilżoną roztworem soli kuchennej i skropioną sokiem z cytryny. Wypoleruj do sucha.

5. Przy noszeniu pozłacanej biżuterii uważaj, by nie spryskiwać jej perfumami. Mogą one bowiem spowodować odbarwienie złotej warstwy, co brzydko wygląda.