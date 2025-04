Jak powstaje kamień w czajniku elektrycznym? Gromadzi się on w wyniku podgrzewania, gotowania i odparowywania twardej wody, w której zawarte są duże ilości rozpuszczalnych soli wapnia i magnezu. Naszym obowiązkiem jest go usuwać, bo negatywnie wpływa on na smak napojów, a grzałki nim pokryte zużywają więcej energii. Warstwa kamienia, powoduje miejscowe niedogrzanie bądź przegrzanie elementów grzewczych i niszczy stopniowo sprzęt agd. Chcesz wiedzieć jak czyścić czajnik elektryczy? Poznaj pięć naszych super sposobów!

1. Coca-cola

To nie jest mit, że popularny napój do picia świetnie radzi sobie z kamieniem. Jeśli nie wierzysz, spróbuj! Wlej do czajnika szklankę coli i zagotuj. Możesz dodać łyżeczkę sody oczyszczonej dla zwiększenia efektu. To działa!

2. Siła octu

Wypełnij czajnik wodą z octem (1:1). Zagotuj, pozostaw do ostygnięcia. Wylej wodę z kamieniem. Kilkakrotnie porządnie wodą. Pozostaw otwartą pokrywkę przez pół godziny, by zapach octu całkiem wyparował.

3. Zapobiegawczy metal

Włóż do czajnika metalową kulkę. Zapobiega osadzaniu się kamienia na dnie, ściankach i grzałce.

4. Poleruj folią

Czajnik ze stali nierdzewnej będzie pięknie lśnił, gdy wypolerujesz go folią aluminiową (błyszczącą stroną).

5. Przydatna terpentyna

Miejsca, które zaczynają rdzewieć natrzyj terpentyną z woskiem (1:1). Wytrzyj do sucha.

na podstawie artykułu Małgorzaty Świgoń/Poradnik Domowy

