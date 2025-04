Jedni zmieniają je codziennie, dochodząc niemal do higienicznej obsesji, a jeszcze inni przesadzają w drugą stronę, narażając się na szereg nieprzyjemnych konsekwencji.

Na początku warto pomyśleć o tym, że...

...ręcznik to doskonałe środowisko dla setek bakterii. W najgłębszych zakamarkach tkaniny mogą się zagnieździć całe kolonie rozmaitych drobnoustrojów. Zbyt rzadkie zmienianie ręczników może przyczynić się nie tylko do zarażenia się np. pałeczkami e. coli, ale także do powstawania zmian trądzikowych na skórze.

Niektórzy zbyt rzadkie pranie ręczników argumentują dość nietypowo: "Przecież wycieram czyste ciało po myciu". Należy jednak pamiętać, że powierzchnia naszego naskórka nigdy nie jest sterylna, a bakterie bardzo lubią wilgotne i ciepłe środowisko...

Jak często prać ręczniki?

Czas przejść do meritum. Czy istnieje "odgórna" zasada, jak często zmieniać ręczniki? Powinno się to robić średnio co 3 dni. To orientacyjny przedział czasowy, po którym tracą one świeżość. Oczywiście, wszystko zależy również od indywidualnych preferencji. Niektórzy mają w zwyczaju robić to jeszcze częściej, jednak według badań nie ma to większego sensu - zbytnia sterylność również nie sprzyja naszemu organizmowi.

Pomiędzy poszczególnymi użyciami ręcznik powinien całkowicie wyschnąć. Jeśli powiesisz go w taki sposób, że cały czas będzie wilgotny, po 3 dniach będą na nim całe kolonie bakterii.

