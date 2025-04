Temat zmiany ręczników oraz pościeli zaskakująco często prowokuje do dyskusji. Jeśli nie wierzycie, wpiszcie w wyszukiwarkę jedno z przykładowych zapytań - „Jak często zmieniać ręczniki? Co ile zmieniać pościel? Czy ręczniki trzeba zmieniać codziennie? Czy prześcieradło trzeba prać co tydzień?". Na forach internetowych znajdziecie po nimi burzliwą wymianę zdań.

O ile o codzienną zmianę bielizny raczej nikt się nie kłóci, o tyle częstotliwość prania innych tekstyliów może być kontrowersyjna. Ci, którzy wymieniają ręczniki każdego dnia, są nazywani nawet higienicznymi faszystami, a ci którzy robią to zaledwie raz w tygodni, są przezywani brudasami.

Teraz przyszła pora na dyskusję na temat... prania piżam. Niewinny temat okazał się na tyle poważny, że zajął się nim nawet The Guardian. Wszystko zaczęło się od popularnej strony dla rodziców Mumsnet, gdzie pojawiła się teoria, że piżamę należy zmieniać każdego dnia.

Jak często prać piżamę?

Na wspomnianym forum pojawił się wątek, w którym zaskakująco wiele osób napisało, że zmienia piżamę codziennie. Argumenty były oczywiste - każdej nocy na tkaninie zamieszkują całe kolonie bakterie, pozostałości potu i inne nieprzyjemni lokatorzy. Wyznawcy tej teorii twierdzą, że nie są w stanie wieczorem wziąć prysznica i na czystą skórę nałożyć nieświeżej piżamy z poprzedniego dnia. Czy te osoby nie powinny jednak zmieniać każdego dnia również pościeli? Idąc tym tokiem myślenia, codziennie czysta piżama ma kontakt z nieświeżym prześcieradłem...

Co więcej, zwolennicy bardzo częstej wymiany bielizny nocnej, twierdzą że powinno się ją prać osobno. Mówią, że organizmy egzystujące na piżamach, są w stanie przetrwać pranie w 40 stopniach i osiąść na innych ubraniach. Czy nasze ciuchy nie mają jednak kontaktu z jeszcze bardziej inwazyjnymi rodzajami bakterii, gdy siadamy w nich na ławce w parku lub na autobusowym siedzeniu?

Warto podkreślić, że zbyt sterylne środowisko nie sprzyja człowiekowi. To, że nocą przez kilka godzin będziemy znajdować się w idealnych warunkach, może sprawić że czynniki, na które staniemy się narażeni w ciągu dnia, wywołają u nas... reakcje alergiczne. Każda przesada jest przesadą, a codzienne pranie piżamy zdecydowanie do nich należy.

Zatem: jak często prać bieliznę nocną? Profesor Sally Bloomfeld, zajmująca się badaniami nad kwestiami higieny, odpowiada "Guardianowi" - raz w tygodniu najzupełniej wystarczy. Dwa razy na tydzień to absolutne maksimum.

