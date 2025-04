Łatwiej będzie ci chronić się przed letnimi owadami, gdy będziesz znała ich zwyczaje. Podpowiadamy gdzie i o jakiej porze atakują i jakich zapachów, roślin, a nawet kolorów nie lubią. Dzięki temu rzadko będziesz musiała sięgać po chemię, aby cię nie pogryzły. Wystarczy, że posadzisz na balkonie lub w ogrodzie odpowiednie kwiaty lub zioła, posmarujesz się aromatycznym olejkiem i założysz ubranie w kolorze, który omijają z daleka. Pamiętaj, że owady lecą do światła. Dlatego po zmroku, gdy zapalasz w mieszkaniu światło, nie otwieraj okna, jeżeli nie ma w nim moskitiery.

Reklama

Muchy

Jeśli w pobliżu domu znajduje się śmietnik, opróżniaj go jak najczęściej i pamiętaj, aby zawsze był zamknięty, bo odpady zwabiają muchy. Odstrasza je zapach świeżego czosnku, gałązek piołunu, sproszkowanej ostrej papryki, lawendy i liści orzecha włoskiego. Możesz porozkładać więc te produkty w mieszkaniu np. na spodeczkach (czosnek trzeba obrać) lub nasączyć olejkiem lawendowym waciki i także położyć w kilku miejscach. Posadź także lawendę na balkonie i w pobliżu kącika wypoczynkowego w ogrodzie. Muchy nie lubią również zapachu leśnej paproci. Jeśli możesz, wykop kępkę, posadź w skrzynce lub duźej donicy i postaw na parapecie lub na balkonie, w pobliżu okna. Jest to roślina lubiąca wilgoć, więc pamiętaj, aby ją często podlewać i zraszać. Dobrze robi jej także umieszczenie na noc w wiaderku z wodą.

Kleszcze

Najwięcej jest ich w lasach, ale mogą być też na trawniku w twoim ogrodzie. Najlepszą ochroną są: czapka i ubranie z długim rękawem w jasnych kolorach. Żaden preparat nie daje stuprocentowej ochrony.

Komary

Najbardziej atakują wieczorem i wczesnym rankiem. Przywabia je nasz pot. Aby mniej dokuczały, warto latem częściej się kąpać i nosić jasne ubrania. W żadnym wypadku nie czarne. Ruszając w plener, można posmarować się olejkiem goździkowym, cynamonowym ub geraniowym. Komarzyce, bo to one są krwiopijcami, nie lubią też kamfory, olejku anyżkowego, geraniowego, cytrynowego, sosnowego i tymiankowego. Zanim jednak posmarujesz którymś z nich odkryte części ciała, wypróbuj na małej powierzchni skóry, czy nie jesteś uczulona. Komary mniej będą dokuczały w domu, gdy posadzisz na balkonie plektrantus, zwany komarzycą. Wydziela on mocno aromatyczne olejki, których owady nie lubią. Podobnie działają: kocimiętka, wrotycz, bazylia, lawenda i mięta. Jeśli masz w ogrodzie oczko wodne, pamiętaj, ze ono także może być przyczyną fruwających przy domu komarów. Aby nie lęgły się wodzie, wpraw ją w ruch, montując pompkę.

Gzy

To inaczej muchy końskie. Atakują głównie na łąkach. Można się przed tymi owadami chronić, smarując ciało olejkiem eukaliptusowym lub intensywnie pachnącą emulsją do opalania. Ukąszenie jest bolesne. Aby usunąć rumień, posmaruj go cebulą i przyłóż lód.

Meszki

Najliczniejsze watahy meszek atakują ludzi i zwierzęta w pobliżu wód płynących, bo tam się lęgną. Aby je odstraszyć, smaruj odkryte części ciała olejkiem waniliowym, eukaliptusowym lub sokiem z cytryny. Miejsce ukąszenia przetrzyj spirytusem.

Szerszenie

Atakują tylko w obronie własnej, np. gdy nadepniesz na owada lub zaczniesz niszczyć gniazdo. Dlatego jeśli zauważysz szerszenia, po prostu spokojnie się oddal. Aby usunąć gniazdo z posesji lub parku wezwij strażaków.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika „Pani Domu”