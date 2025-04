Jak być eko?

Nadeszła wiosna, drzewa znowu zaczynają kwitnąć, a trawy stają się zielone. Niedawno (22 kwietnia) celebrowaliśmy Światowy Dzień Ziemi. To święto jest dobrą okazją, żeby wprowadzić do życia nowe nawyki i bardziej troszczyć o środowisko – co może pozwolić zminimalizować nasz ślad ekologiczny.

Reklama

Nie musimy od razu zmienić całego życia - wystarczy pamiętać o tym, że codzienne czynności mogą mieć niebagatelny wpływ na przyszłość naszej planety. Pozornie nic nieznaczące drobiazgi, powtarzane wielokrotnie każdego dnia przez setki osób na całym świecie, przyczyniają się do szybszego niszczenia środowiska naturalnego. Jeśli jednak będziemy pamiętać o dobrych nawykach, możemy jednocześnie codziennie dbać w ten sposób o naszą planetę. Zmiany warto zacząć od najprostszych kwestii - poznaj 5 porad, które pomogą ci chronić środowisko!

1. Oszczędzaj energię

fot. Fotolia

Oszczędzanie energii jest prostsze niż myślisz i może przybrać różne formy. Zaczynając od światła - nie zostawiaj zapalonego światła nawet wtedy, gdy opuszczasz pomieszczenie tylko na kilka minut. Jeśli masz taką możliwość, wymień żarówki na energooszczędne. Nie pozostawiaj sprzętów, takich jak telewizor, komputer w trybie czuwania. Możesz oszczędzać energię także poprzez obniżenie temperatury ogrzewania – wystarczy już 1 stopień! Jak natomiast oszczędzać w kuchni? Jeżeli chcesz zagotować wodę, przykryj garnek przykrywką – zredukuje to zużycie energii o blisko ¼! Pamiętaj także żeby używać zmywarki do naczyń w trybie ekonomicznym.

2. Segreguj śmieci

fot. Fotolia

W polskich domach rocznie produkuje się około 1,5 miliona ton odpadów sztucznych. Warto przetwarzać je ponownie, ponieważ proces rozkładu plastiku wynosi kilka tysięcy lat. Dlatego tak istotna jest właściwa segregacja śmieci i ich późniejszy recykling. Poznanie zasad segregacji jest tak samo ważne jak selekcja odpadów! Pierwszym krokiem powinno być znalezienie najbliższego obszaru selektywnej zbiórki odpadów i zapoznanie się z instrukcjami umieszczanymi na pojemnikach. Zasady te można łatwo przenieść do naszych domów. W większości miejsc można znaleźć specjalne pojemniki na papier (bez resztek żywności), czy butelki (czyste). Czasami można też znaleźć pojemniki np. na puszki. Możesz także pójść o krok dalej – co jeśli wyeliminujesz niektóre produkty i nie będziesz już ich kupował? Próbowałeś pić wodę z kranu zamiast tej z butelek? Albo samodzielnie zrobić wodę gazowaną zamiast kupować ją w sklepie? A może wybrać w sklepie napój w butelce zamiast ten w puszce?

3. Recykling

fot. Fotolia

Nie namawiamy cię oczywiście do ponownego przetapiania plastiku ;-) Do pewnego stopnia każdy z nas może jednak zająć się domowym recyklingiem. W jaki sposób? Szerokie pole do popisu daje tzw. DIY. Ze starych jeansów stwórz wygodne szorty albo gustowną spódniczkę. Z resztek warzyw wyhoduj... nowe warzywa. Zabawki, których już nie używa twoje dziecko, oddaj potrzebującym. Pomysłów jest wiele - nadaj drugie życie niepotrzebnym przedmiotom!

4. Oszczędzaj wodę

fot. Fotolia

Oszczędzanie wody powinno być codziennym priorytetem. Niewiele z nas zdaje sobie sprawę, jak niewielkie są zasoby wodne Polski. Według niezależnych badań, mieścimy się w rankingach w mało zaszczytnym gronie państw o ubogich zasobach wody. Zacznij od prostych zmian - zakręcaj kran, gdy myjesz zęby, lub zamontuj w kranie wodooszczędną końcówkę perlator. Nie wylewaj niepotrzebnie wody, którą możesz przecież wykorzystać np. do podlania roślin. Używaj zmywarki, która jest o wiele bardziej oszczędna, niż ręczne zmywanie. Aby chronić środowisko, używaj kapsułek Fairy, które nie zawierają fosforanów. Zrezygnuj też z wstępnego płukania naczyń, dzięki czemu zużyjesz o wiele mniej wody. Oszczędzanie w kuchni: z badań Fairy wynika, że płukanie naczyń przed załadowaniem ich do zmywarki uważane jest od lat za ważny etap w procesie zmywania. 60% badanych uważa, że jest to absolutnie niezbędne. Tylko 19% gospodarstw domowych nie spłukuje naczyń przed załadowaniem zmywarki, a ponad 40% garnków i patelni jest mytych ręcznie. Dlaczego zatem cały czas płuczemy naczynia przed załadowaniem zmywarki? Głównie dlatego, że boimy się, że na naczyniach zostaną resztki pokarmu. Z nowymi tabletkami do zmywarki Fairy bez fosforanów możemy zapomnieć o wstępnym płukaniu ręcznym: nowa formuła Fairy usuwa je już za pierwszym razem. Dzięki temu zmywanie staje się prostsze i łatwiejsze. Co więcej oszczędzamy nie tylko czas i energię, ale także wodę.

5. Oszczędzaj z nowym Fairy!

Reklama

Czy wiesz, że płyn do mycia naczyń Fairy, dzięki swojej nowej formule jest jeszcze bardziej skoncentrowany. Dzięki temu do produkcji płynu zużywa się mniej plastiku, potrzebnego do wytwarzania butelek. W rezultacie wpływa to także na zmniejszenie ilości transportów (a przy tym emisji CO2). Co więcej, z jedną butelką Fairy zmyjesz aż 12 tysięcy naczyń! Jeżeli używasz także zmywarki, prawdopodobnie płuczesz naczynia przed załadowaniem ich do zmywarki. Pamiętaj, że z nowym Fairy Platinum bez fosforanów możesz raz na zawsze zapomnieć o wstępnym zmywaniu naczyń - płukanie przywartych resztek jedzenia powszechnie uważane jest za konieczne, ponieważ woda odgrywa kluczową rolę w zmiękczaniu zaschniętego jedzenia i sprawia, że łatwiej je usunąć. Nowa formuła Fairy usuwa je już za pierwszym razem. Innowacyjna technologia zwiększa moc wody poprzez stworzenie optymalnych warunków do zmiękczania resztek i przyspiesza ich usuwanie. Poprzez zaprzestanie płukania naczyń przed załadowaniem ich do zmywarki, można zaoszczędzić nawet 1 300 milionów wody rocznie w całej Europie.

Zmień nawyki i oszczędzaj!