Nawet jeśli nie masz ogródka, to możesz hodować zioła w domu. Kup kilka torebek z nasionami ziół (2 zł/szt), wysiej je w skrzynce, a potem przepikuj do doniczek. Są też w sklepach ogrodniczych małe zestawy składające się z doniczek, nasion ziół i podłoża sprasowanego w formie tabletek, które po nawodnieniu wypełniają doniczki. Koszt zestawu: 8–15 zł, czas od wysiania do pierwszego zbioru listków: 2–3 miesiące.

Z pietruszką i szczypiorkiem sprawa jest jeszcze prostsza - wystarczy posadzić korzenie i cebule, podlewać i czekać na zielone łodyżki i listki - pojawią się po ok. 2 tygodniach. Mniej cierpliwi mogą po prostu kupić kilka doniczek z bujnie rosnącymi ziołami w supermarkecie (5 zł/szt) i dosłownie w ciągu kilku chwil stworzyć z nich efektowne kompozycje.

Oczywiście systematycznie będzie można obcinać po kilka listków i dodawać do potraw. To im nie zaszkodzi, wręcz będzie sprzyjać rozkrzewianiu się. Aby zioła dobrze rosły, ustaw je w jasnym miejscu i często podlewaj.

Dekoracje z ziół

Wstaw różne zioła (np. cztery gatunki) do osłonek o takim samym kształcie, ale w różnych, pastelowych barwach. Zrób tabliczki w kształcie kwiatków w kolorach osłonek.

Nie wkładaj jednak tabliczki np.niebieskiej do niebieskiej osłonki. Twórz pary (osłonka - tabliczka) różniące się kolorami. Ustaw osłonki blisko siebie, np. na jednym parapecie.

2. Jak obraz

Poproś męża, aby zrobił z deseczek metrowej długości prostą ramkę. W dwóch równoległych bokach powinny być dziurki (co ok. 20 cm). Przeciągnij przez nie mocny sznurek do bielizny lub drut. Zamocuj na drutach 6 białych doniczek z ziołami. Na każdej naklej lub namaluj czarnego ptaszka.

3. W durszlaku

Zioła dobrze się komponują z kuchennymi naczyniami. Możesz więc któreś z nich, np. blaszany durszlak, wykorzystać jako osłonkę. Wyłóż go kilkoma warstwami folii, aby zatrzymywała wodę z podlewania, wstaw doniczki, powieś na klamce okna. Do powieszenia wykorzystaj efektowną wstążkę pasującą do wystroju kuchni. Zrób ładne tabliczki z nazwami ziół.

4. Z kwiatkami

Wiklinowy koszyk wyłóż folią i ew. filcem (dla dekoracji). Wstaw doniczki ze szczypiorkiem, natką pietruszki, tymiankiem, a poza tym stokrotki i miniaturowe bratki. Te kwiatki również są jadalne. Ozdabiaj nimi ciasta i desery.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

