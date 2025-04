Reklama

Wyobraź sobie, że stoisz przed półką w drogerii lub w sklepie. Wybierasz dla siebie to, co najlepsze. Ważne są dla ciebie odpowiedni skład, konsystencja, zapachy. Nie zastanawiasz się jednak, jak te produkty powstają, w jaki sposób obmyślono ich formuły. Tymczasem dziś, w czasach sztucznej inteligencji, kiedy technologia jest na tak zaawansowanym poziomie, produkcja każdego kosmetyku i innych produktów, których używamy na co dzień, to skomplikowany proces, który wymaga ciągłych ulepszeń i innowacji.

Tak właśnie dzieje się w firmie Procter&Gamble, której produkty znajdziemy w aż 90% gospodarstw domowych w Polsce. Ten wskaźnik robi wrażenie! A także zobowiązuje do odpowiedzialności za to, by produkty te spełniały potrzeby klientów jak najlepiej. P&G od 190 lat wprowadza rozwiązania, które mają ułatwić konsumentom codzienne życie, a także – dać im przyjemność i poprawić komfort ich życia. Dlatego firma systematycznie zbiera dane o tym, jak te potrzeby się zmieniają i jakie nowe potrzeby się pojawiają. Wszystkim tym potrzebom P & G wychodzi naprzeciw, tworząc nowatorskie produkty. Jako lider innowacji, idzie o krok dalej niż konkurencja, a nawet o dwa kroki dalej…

Innowacje w parze z najnowszymi technologiami

Do rozwoju technologii i nowoczesnych rozwiązań produktowych konieczne jest odpowiednie zaplecze naukowe. W Procter & Gamble jest ono ogromne i na najwyższym poziomie merytorycznym. To dlatego firma ta od lat jest liderem innowacji.

Procter & Gamble posiada 13 centrów research & development, z czego cztery znajdują się w Europie. Pracuje w nich ponad 7,6 tys. naukowców i inżynierów. Dzięki tak licznej kadrze naukowej P&G posiada aż ponad 37 tys. aktywnych patentów, a ponad 50 proc. innowacji opracowywanych jest we współpracy zewnętrznej ze światowej klasy ekspertami. Wszystko po to, by tworzyć produkty najlepszej jakości, które w pełni odpowiadają na potrzeby konsumenta.

Aby zapewnić konsumentom najlepszą skuteczność swoich produktów i związane z nimi doskonałe doświadczenia, firma wykorzystuje wiele nowoczesnych technologii. Jedna z nich to Connected Home – technologia ta polega na wykorzystaniu czujników do pomiaru rzeczywistego zachowania konsumenta w naturalnym środowisku domowym i podczas używania produktów. To pozwala ekspertom lepiej zrozumieć a następnie spełnić oczekiwania obecnych i przyszłych użytkowników. Ale to nie wszystko. Firma P&G inwestuje w moc chmury, automatyzację i sztuczną inteligencję. Nieprzeciętne technologie dają w P&G nieprzeciętne efekty!

Pranie, mycie zębów czy higiena osobista… wszędzie jest miejsce na innowacje!

Kiedy myślisz o najnowszych technologiach w swoim domu, do głowy przychodzi ci najczęściej sprzęt elektroniczny. A przecież, dzięki filozofii P&G, ogrom nowoczesnych rozwiązań jest obecnych chociażby w szufladzie w twojej łazience, gdzie przechowujesz kosmetyki, albo w szafie, w której stoją środki czystości. Marki P&G towarzyszą milionom konsumentów w Polsce, dostarczając innowacje, które ułatwiają wykonywanie podstawowych domowych czynności, a jednocześnie są wydajne, niezawodne i z myślą o środowisku!

Jedną z takich marek jest bez wątpienia Ariel®, a dokładniej kapsułki do prania Ariel Pods w innowacyjnym, kartonowym opakowaniu ECOCLIC®. Zostało zaprojektowane w taki sposób, by można je było otworzyć jedną ręką, co ułatwia użytkowanie (także dla osób z niepełnosprawnościami). Ponadto opakowanie posiada najnowsze oznaczenie dotykowe i zostało wyposażone w technologię NaviLens, która jest wsparciem m.in. dla osób z zaburzeniami wzroku. Na dodatek karton, z którego zrobione jest opakowanie, posiada certyfikat FSC i w pełni nadaje się do recyklingu. Nowe opakowanie jest wykonane w ponad 70% z włókien pochodzących z odzysku.

A jeśli już jesteśmy przy temacie prania, to nie sposób pominąć produktów marki Lenor®, wyposażoną w Optiscent™ - rewolucyjną technologię zapachową, która poprawia proces uwalniania zapachu przy użyciu jedynie niezbędnych składników. Technologia Softpore poprawia natomiast sposób, w jaki świeży zapach jest przenoszony na pranie, pozostawiając ubrania i pościel pachnące świeżością nawet po szybkich i zimnych cyklach prania. Jest to zdecydowanie zachęcające dla tych, którzy cenią sobie długo utrzymujące się uczucie świeżości piękny zapach.

Sztuczna inteligencja w twojej łazience? To już się dzieje! Szczoteczka elektryczna Oral-B® iO wpisuje się w nowoczesną filozofię P&G i jest doskonałym przykładem urządzenia inteligentnego. Oral-B iO™ zapewnia spersonalizowane wskazówki dotyczące szczotkowania z wykrywaniem położenia oraz wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji (AI), tak aby nie pominąć żadnego obszaru jamy ustnej. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję, co pozwala m.in. na ustalenie odpowiedniej pozycji szczoteczki podczas mycia zębów, wybór jednego z 7 inteligentnych trybów. Jest też połączona ze smartfonem, aby w czasie rzeczywistym jeszcze lepiej kontrolować higienę jamy ustnej. To znakomite rozwiązanie, które przekona nawet osoby podchodzące do sztucznej inteligencji z dystansem. Tu, w służbie zdrowia twoich zębów, może okazać się prawdziwym sprzymierzeńcem, bez którego nie będziemy już wyobrażać sobie codziennego szczotkowania.

Na tym nie kończy się lista innowacji w produktach P&G. Wśród pionierskich rozwiązań znajdują się także pieluszki Pampers® z unikalną kieszonką zapobiegającą przeciekaniu oraz maszynka Gillette® z paskiem złuszczającym, a także podpaski Always® zapewniające najwyższą ochronę.

Nim produkt trafi do naszych rąk…

Zanim jednak te nowoczesne produkty pojawią się w przestrzeni twojego domu, przeprowadzane są przez inne nowoczesne procesy w zakładach produkcyjnych i magazynach. To, jak produkt jest tworzony, magazynowany i transportowany, w istotny sposób wpływa na jego ostateczną jakość. Dlatego P&G wykorzystuje zaawansowane technologie również na etapie produkcji i łańcucha dostaw. W zakładach zamontowane są specjalne czujniki, które stale monitorują każdy aspekt pracy. Dzięki temu możliwe jest sprawne identyfikowanie i zapobieganie potencjalnym awariom oraz usprawnianie poszczególnych procesów.

W celu zapewnienia wysokiej jakości produktów zakłady P&G wykorzystują systemy wizyjne, wspierane przez sztuczną inteligencję. W efekcie twoje ulubione kosmetyki czy środki czystości trafiają do nas bez wad.

Innowacje drogą do świata równych szans

W swoim dążeniu do innowacji Procter & Gamble bierze odpowiedzialność nie tylko za potrzeby konsumentów, ale również środowiska naturalnego. opierając się w tym zakresie na zmniejszeniu ilości odpadów, wody, troski o klimat i naturę. Ambicją firmy jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całej swojej działalności i łańcuchu dostaw do 2040 roku.

P&G dąży jednocześnie do stworzenia świata, w którym innowacje są dostępne i przeznaczone dla wszystkich. Stąd wiele produktów stworzonych jest dla tych, którzy wymagają szczególnej troski i zaopiekowania.

Firma P&G, ku zadowoleniu konsumentów, wprowadza nieustannie wiele innowacyjnych rozwiązań, ułatwiających codzienne funkcjonowanie w domu, pielęgnację urody czy higienę osobistą. Wszystkie innowacje wysoko podnoszą poprzeczkę w branży i wyznaczają nowe standardy. Patrząc na dotychczasowe dokonania P&G, należy spodziewać się kolejnych przełomowych innowacji, które z pewnością znajdą dogodne miejsce w każdym domu.

Rozwiąż nasz QUIZ i już teraz przekonaj się, ile wiesz na temat innowacji marki Procter&Gamble!

Reklama

Materiał promocyjny marki Procter&Gamble