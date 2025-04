1 z 4

Makijaż w stylu Hollywood

Blask, czerwony dywan, przepych, srebrny ekran czyli Hollywood! Makijaż w stylu Hollywood to dobra propozycja na imprezy czy spotkania rodzinne. Gwiazdy w czasie wielkich uroczystości stawiają na klasykę czyli perfekcyjna cera, czerwone usta i kreskę zrobioną eyelinerem na oku. Pamiętaj aby przed nałożeniem czerwonej pomadki zrobić ustom peeling. Kontur ust obrysuj konturówką w kolorze szminki. Do ich malowania użyj cienkiego pędzelka, który pozwoli Ci precyzyjnie obrysować usta. Nie naciągaj ust do malowania tylko lekko je rozchyl aby stworzyły gładką powierzchnię. Makijaż ust utrwal sypkim pudrem. Poćwicz też malowanie kreski eyelinerem. Malowanie jej zacznij od poprowadzenia cienkiej linii wzdłuż górnych rzęs, od połowy powieki aż do jej końca. Stopniowo pogrubiaj i wydłużaj linię, aż będziesz zadowolona z kształtu. Karnawał to świetny moment na makijaż w stylu Hollywood!

Pomadki na zdjęciu: 1. Czerwona pomadka ( Clarins, cena: 90 zł), 2. Beżowa pomadka Be Legendary Nylon Nude (Smashbox, cena: 90 zł), 3. Mineralize Rich (MAC, cena: 106 zł).