Karnawałowe party możesz zorganizować w różnym stylu. W poprzednich wydaniach pisaliśmy o tym jak zorganizować imprezę w stylu lat 80-tych czy imprezę w stylu Hollywood. Tym razem podpowiemy Wam jak kompletnie przygotować się do party w rockowym stylu! Wyjmujcie z szaf swoje ramoneski i buty z ćwiekami. Z kosmetyczek wyciągajcie czarny lakier do paznokci oraz ciemny cień do powiek w celu zrobienia tajemniczego smokey eyes.

Styl rockowy jest ponadczasowy, więc warto inwestować w ubrania i dodatki odpowiadające temu trendowi. Jeśli zaś chodzi o wystrój mieszkania to na pewno przydadzą się wszelkie czarne lampki oraz świecie. Grunt to zrobić mroczny nastrój. Muzyka oczywiście musi być dopasowana do klimatu całej imprezy. Zabawa z pewnością będzie świetna!