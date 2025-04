Muchy to czasem prawdziwa plaga. Wlatują przez otwarte okna czy drzwi i często potrafią ukryć się w zakamarkach domu na wiele dni. To dlatego czasem słyszysz ją w pokoju nawet w środku zimy. Czy jednak mucha mogłaby dożyć tak długo?

Reklama

Spis treści:

W naszych warunkach klimatycznych mucha domowa żyje około 4 tygodni. Jednocześnie gatunek ten bardzo sprawnie się rozmnaża, przez co pomimo tak krótkiej żywotności nie brakuje ich na świecie i na pewno nie grozi im wyginięcie. Natomiast muszka owocówka żyje znacznie krócej - około 12-14 dni.

Najbardziej aktywne są wtedy, kiedy na zewnątrz i w domach panuje wysoka temperatura - przypada to na okres letni, ale sporo much widujemy także pod koniec wiosny oraz na początku jesieni. Często w domach muchy latają w kółko pod żyrandolem, co jest elementem "muszych zalotów".

Muchy gromadzą się także w miejscach, gdzie są zwierzęta, czyli np. w stadninach. Przyciąga je ciepło (również to pochodzące z ciała), z tego też powodu często są nieproszonymi gośćmi w naszych domach i mieszkaniach.

fot. Ile żyje mucha/Adobe Stock, Serghei V

Na pewno czasem podczas zimowego popołudnia zaskakuje cię nagłe bzyczenie. Rozglądasz się i znajdujesz muchę. Jak tu wleciała przy zamkniętych oknach i jak w ogóle przeżyła pierwsze mrozy? Okazuje się, że cały ten czas spędziła w twoim domu.

Muchy zwykle masowo giną jesienią - ze względu na niskie temperatury, ale też ataki grzybicze. Jednak niektóre ukrywają się w zakamarkach domu, a następnie przechodzą w stan hibernacji, inaczej martwoty. Kiedy temperatura w domu rośnie ze względu na ogrzewanie, muchy wybudzają się. W hibernacji mogą przeżyć nawet pół roku, o ile mają zapewnione odpowiednie warunki i są dobrze ukryte w domu.

Najczęściej wybierają szczeliny w meblach i ścianach, a także przestrzenie za szafkami czy grzejnikami. Większość much jednak umiera podczas "pierwszej fali jesieni", a te, które zahibernowały się w domach, po przebudzeniu od razu szukają miejsca do złożenia jaj.

fot. Żywotność muchy/Adobe Stock, Serghei V

Reklama

Czytaj także:

Rośliny odstraszające muchy

Domowe sposoby na muchy

Czy owady "zombie" istnieją?