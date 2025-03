Pasją IKEA jest odkrywanie, co tak naprawdę oznacza domowe życie. Marka przeprowadziła w ciągu ostatnich 10 lat rozmowy z tysiącami ludzi z 40 krajów, aby dowiedzieć się, jak może ulepszyć ich domy. Tak powstaje coroczny Raport IKEA Życie w domu. Z ostatniego raportu w 2023 roku zaczerpnięto dużo wiedzy na temat spania.

W szybko zmieniającym się świecie żyjemy ekspresowo, a sen coraz częściej jest skracany i zaniedbywany. Dlatego jako nieustanny obserwator domowego życia, IKEA zdecydowała, że w tym i nadchodzących sezonach, spanie stanie się priorytetem. Marka chce pomóc ludziom lepiej zrozumieć, jak ważny jest zdrowy i regenerujący odpoczynek oraz jak proste zmiany w domu mogą znacząco poprawić jego jakość.

Skoordynowany asortyment IKEA pozwala spełniać różnorodne potrzeby - począwszy od łóżek i materacy, przez szafy z wyposażeniem wewnętrznym, komody, pościel, oświetlenie, żywe rośliny i dekoracje, aż po produkty inteligentnego domu, np. oczyszczacze powietrza i czujnik jakości powietrza, sterowane za pomocą aplikacji w smartfonie. Dzięki pełnym zalet, dobrze pomyślanym produktom, w łatwy i prosty sposób można wprowadzać zmiany we własnym domu, żeby wysypiać się lepiej. W sklepach marka przygotowała zupełnie nowe działy sypialni, studia materacy, pościeli, setki inspiracji, by każdy mógł wybrać coś dla siebie.

"Naszym celem jest nie tylko dostarczanie funkcjonalnych mebli i wyposażenia domu, ale także edukowanie w zakresie tego, co wpływa na jakość domowego życia. A dobry sen jest bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów, który oddziałuje na nasze zdrowie i samopoczucie. Chcemy zwrócić uwagę na to, jakie czynniki są kluczowe, by wyspać się dobrze oraz jak proste rozwiązania, krok po kroku, mogą poprawić jakość snu i tym samym wpłynąć na nasze codzienne funkcjonowanie” – mówi Katarzyna Broniarek-Niemczycka, Dyrektorka Komunikacji w IKEA Retail w Polsce.

Sześć kluczowych czynników dobrego snu

IKEA podkreśla i wskazuje sześć kluczowych czynników, które mają realne znaczenie w dążeniu do pełnowartościowego wypoczynku. Pierwszym z nich jest temperatura, która w sypialni powinna wynosić około 16-19°C, ponieważ zarówno, kiedy jest za ciepło, jak i za zimno, może to utrudniać zasypianie i wpływać na jakość snu. Kluczowe znaczenie ma także czyste powietrze – świeże i dobrze wentylowane wnętrze pozwala organizmowi na skuteczny odpoczynek.

Ważnym czynnikiem jest również odpowiednie oświetlenie. Jak pokazują badania przeprowadzane w ramach Raportu IKEA Życie w domu w 2023 roku, aż 25% Polaków potrzebuje całkowitej ciemności, aby zasnąć, co sprawia, że zaciemnienie sypialni staje się istotnym elementem higieny snu. Dźwięk - cicha przestrzeń dodatkowo sprzyja regeneracji, dlatego warto unikać hałasów i zadbać o wyciszenie pomieszczenia. Komfort snu zależy także od odpowiednich warunków – dla 34% Polaków ulubiona poduszka jest kluczowym elementem, a dobrze dobrany materac oraz pościel to podstawy zdrowego wypoczynku. W zestawieniu nie mogło zabraknąć uporządkowanego otoczenia, to również odgrywa ważną rolę, gdyż czysta i dobrze zorganizowana przestrzeń, pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz ułatwia wypoczynek.

Jak wynika z badań, dla 45% Polaków najważniejszym aspektem idealnego domu jest możliwość odprężenia się i relaksu, a dobrze przespana noc jest niezbędnym warunkiem tego procesu. IKEA zachęca więc do zapoznania się z 6 czynnikami dobrego snu i wprowadzenia zmian w codziennych rytuałach związanych ze snem. Czasem małe zmiany prowadzą do wielkich efektów.

Odkryj tajniki dobrego snu

Dobrze przespana noc, to więcej energii i lepszy start dnia. Warto zadbać o jego jakość i cieszyć się każdym porankiem. Najnowsza kampania IKEA, która wystartowała pod hasłem: „Pobudka! Czas na sen dobry” skupia się właśnie na tym elemencie życia, podkreślając jednocześnie wagę odpoczynku i regeneracji organizmu. W ramach budowania społecznej świadomości w tym zakresie, marka przygotowała wyjątkową Ścieżkę sensoryczną IKEA w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, która pozwala odkryć, jak temperatura, światło, dźwięki, czyste powietrze, komfort oraz uporządkowane otoczenie mogą wpłynąć na jakość snu. Każdy z tych elementów został starannie zaprojektowany przez projektantów i projektantki IKEA, aby oddziaływać na zmysły i inspirować odwiedzających do tworzenia własnych rozwiązań na dobry sen.

Ścieżka sensoryczna IKEA otwarta jest dla odwiedzających od 16 września od godz. 16:00 – 20:00 oraz 17-18 września w godz. 10:00 - 20:00. Organizatorzy zadbali o pełną dostępność wydarzenia, w tym udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych i ścieżki dźwiękowej, także w języku angielskim. Wejście do PKiN od ul. Marszałkowskiej, hol główny, Sala Korczaka.

Usługa Planowania Dobrego Snu za 1 zł

Oprócz wspomnianej Ścieżki sensorycznej IKEA odwiedzającym PKiN marka pomoże stworzyć wyśnione miejsce do odpoczynku i odzyskać codzienną radość ze snu. Na miejscu będą dostępni projektanci i projektantki IKEA, gotowi pomóc w doborze produktów i rozwiązań, które zapewnią idealne warunki do zdrowego snu w domu. Usługa będzie dostępna za symboliczną złotówkę, a zapisy na pośrednictwem formularza na IKEA.pl/event.

