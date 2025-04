Hortensję można porównać do kapryśnej kobiety, bo wciąż się zmienia. Zawsze jest jednak niebywale piękna i ponętna. Kwitnie na wiele kolorów, a jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że potrafi je odmieniać. Od czego zależy kolor hortensji? Od odczynu gleby! Kwaśna sprawia, że kwiatostany stają się niebieskie, zasadowa daje czerwone odcienie.

Niektóre gatunki przeobrażają się też w zależności od fazy kwitnienia. Białe kule nabierają zielonego odcienia, fioletowe bledną, kremowe przebarwiają się na mocny róż.

Jak hodować hortensje?

Wszystkie krzewy hortensji lubią próchniczną ziemię, w której nie brakuje wilgoci (ale uwaga, nie może być podmokła!). Można sadzić je w półcienistych zakątkach, nawet takich gdzie inne rośliny nie chcą kwitnąć. Jeśli wybierzesz im słoneczne miejsce, zadbaj, aby promienie słońca docierały tam tylko przez kilka godzin dziennie.

Jak rozmnożyć hortensje przed zimą?

Sporządź sadzonki hortensji i przezimuj je w domu. Wiosną posadzisz je w ogrodzie.

Utnij zdrowy, nie zdrewniały pęd. Odetnij szczyt. Pozostaw odcinek z 2 parami liści. Dolne usuń. Koniec sadzonki zanurz w ukorzeniaczu do roślin liściastych (ok. 6 zł). Małą doniczkę wypełnij mieszanką torfu i piasku (w proporcjach 1:1). Sadzonkę hortensji wciśnij w podłoże na taką głębokość, aby ziemia zakryła ślad po oberwanych dolnych liściach. Podlej.

Hortensje na balkonie

Krzewy hortensji możesz hodować w dużej donicy lub innym pojemniku. Trzeba jednak zapewnić im dostateczną ilość wody, bo roślina jest bardzo wrażliwa na jej brak. Nie wolno dopuścić do przesuszenia podłoża i w ciepłe lato trzeba podlewać ziemię nawet dwa razy dziennie. Warto też zasilać ją regularnie nawozem do hortensji – od wczesnej wiosny do końca września (cena ok. 13 zł za 1,2 kg).

Hortensje w wazonie

Te kwiaty świetnie pasują do wazonu: niezwykle długo są piękne, zwłaszcza gatunki ogrodowe. Potrafią stać kilka tygodni i zamiast więdnąć – pięknie się zasuszają. Najlepiej wyglądają w towarzystwie! Choć ogromne kwiatostany są piękne same w sobie, warto je łączyć z innymi roślinami, np. ostróżkami czy pędami wyki.

Na podstawie artykułu Małgorzaty Świgoń z "Przyjaciółki"

