1. Wietrz tak często, jak możesz

Regularne wietrzenie mieszkania jest absolutną koniecznością. Niezależnie od pogody i temperatury za zewnątrz, staraj się każdego dnia wymienić powietrze we wnętrzach. Gdy jest zimno, zakręcaj kaloryfery i otwieraj okna na przestrzał na kilka minut. Chłodne i świeże powietrze prędko się później zagrzeje. Po co to wszystko? Wilgoć zalegająca w pomieszczeniach jest dla nas nieprzyjemna, ale wszelkie drobnoustroje, pleśnie i grzyby bardzo ją lubią. Rozmnażając się w sprzyjających warunkach, wytwarzają przykry zapach, a z czasem mogą powodować choroby i alergie.

2. Dokładnie odkurzaj

Czyste podłogi i dywany gwarantują higienę. Dobry odkurzacz z odpowiednimi ssawkami wyciągnie zalegający kurz z zakamarków, a wraz z nim mnożące się roztocza, bakterie, grzyby i pleśnie. Żeby jednak było naprawę czysto, powinniśmy starannie i regularnie odkurzać nie tylko podłogi, ale również zasłony, tapicerowane meble i materace, na których śpimy. Tym samym opóźnimy osadzanie się w tkaninach przykrych zapachów i konieczność prania.

3. Wybieraj meble tapicerowane ze ściąganymi pokrowcami

Łatwiej utrzymać czystość, gdy tapicerka mebli wykonana jest z tkaniny najwyższej jakości. Gęsta i mocna trudniej wchłania brud. Jednak nawet taką trzeba czasem wyprać. Żeby było to łatwe, pomyśl o praniu już w chwili, gdy kupujesz meble. Wybieraj te, których pokrowce łatwo dają się zdjąć i zmieszczą się w pralce. Dzięki temu oszczędzisz na zapraszaniu do domu fachowców z profesjonalnym sprzętem do prania tapicerki i zapewnisz sobie czystość w domu. Pod świeżym i pachnącym pokrowcem wypełnienie tapicerki też przyjemny zapach na dłużej.

4. Pierz poduszki i kołdry co najmniej raz na kwartał

Choć regularnie zmieniasz pościel, pierzesz poszwy i ulubione koce, nie zapominaj o utrzymaniu w czystości kołder i poduszek. Wsady należy regularnie wietrzyć, jednak i to nie wystarcza, żeby spać w czystym i pachnącym łóżku, bez towarzystwa niepożądanych lokatorów niewidocznych gołym okiem. Większość kołder i poduszek, które teraz kupujemy, nadaje się do prania. Nawet te wykonane z puchu i naturalnego pierza możemy włożyć do pralki. Ważne, by wysuszyć je możliwie najszybciej, na słońcu, wietrze lub przy źródle ciepła. Jeśli będą schły zbyt długo, w mokrych i ciepłych kłębach wypełnienia błyskawicznie rozwiną się drobnoustroje, powodując zapach stęchlizny.

5. Do prania domowych tkanin używaj skutecznych środków piorących

Większość domowych tkanin nie nadaje się do gotowania, a nawet do prania w wysokich temperaturach. Dlatego środki piorące powinny prędko się rozpuszczać i działać nawet w niskich temperaturach. Najlepszym wyborem dla domu będzie żel, który działa od razu w zetknięciu z brudem, oraz kapsułki, które szybko się rozpuszczają, a zamknięty w nich skoncentrowany żel niezawodnie radzi sobie nawet z trudniejszym brudem i plamami.

Doskonale więc się sprawdzą produkty Persil: żel i kapsułki Hygienic Cleanliness Against Bad Odors. Dzięki innowacyjnej formule, zarówno żel, jak i kapsułki Persil skutecznie usuwają brud i plamy. Dodatkowo Technologia Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów gwarantuje, że pranie na długo zachowa higieniczną czystość i świeży zapach. Z Persilem pranie będzie łatwe, ulubione tkaniny pozostaną zadbane i będą pachniały jeszcze długo po praniu.

