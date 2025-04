Hiacynty w doniczce, postawione na stole, komodzie lub na parapecie, przywodzą na myśl wiosnę. Nic dziwnego, że to chętnie wybierane kwiaty na Wielkanoc. Jakie hiacynty w doniczce kupić, by z pąków rozwinęły się kwiaty i co robić, by kwitły długo?

Hiacynty w doniczce pojawiają się w sprzedaży już od listopada, choć najczęściej kupujemy je wiosną. To kwiaty, z których uprawy słynie Holandia. Hiacynty holenderskie dorastają do około 30 cm wysokości, występują w wielu odmianach kolorystycznych (białe, pomarańczowe, różowe, żółte, fioletowe, niebieskie, czerwone, a nawet czarne). Hiacynt kwitnie przez 10-20 dni, potem kwiat usycha, a latem część nadziemna rośliny obumiera.

Możesz oczywiście wysiać je samodzielnie z cebulek, ale częściej jednak decydujemy się na zakup gotowych sadzonek. By mieć pewność, że hiacynt w doniczce, którego ze sklepu przyniesiesz do domu, na pewno się rozwinie, zwróć uwagę na cebulę, jej osadzenie oraz wygląd liści czy pąka:

cebulka nie powinna być luźna w doniczce - to znak, że jest źle ukorzeniona,

suche pąki i żółte liście najprawdopodobniej świadczą o tym, że hiacynt w doniczce nie zakwitnie,

grzyb widoczny na cebulce lub w ziemi oznacza, że roślinka była przelewana.

Dodatkowo kupując hiacynt w doniczce, wybierz taki, który jeszcze nie zakwitł. Wówczas dłużej będziesz cieszyć się widokiem rozwijających się kwiatów i oczywiście zapachem hiacynta. Jeśli weźmiesz okaz, który już powoli rozwija kwiaty, po pierwsze szybciej przekwitnie, a po drugie może źle znieść przenoszenie ze sklepu do domu - roślina ma tam zupełnie inne warunki.

Hiacynt w doniczce, który kupisz w sklepie już wstępnie odhodowany, najczęściej nie wymaga właściwie niczego poza podlewaniem. Wystarczy, że będziesz dbać o to, aby ziemia była stale wilgotna.

fot. Hiacynt w doniczce: uprawa/Adobe Stock, Мария Тихонова

Możesz także samodzielnie wyhodować hiacynty z małych cebulek. Przyniesie to na pewno dużo więcej frajdy z uprawy, szczególnie jeśli lubisz prace ogrodowe. To, kiedy wysadzisz cebule do ziemi, ma znaczenie, bo wpływa na czas kwitnienia. Cebulki posadzone w pierwszej połowie października, rozwiną kwiaty już w styczniu. Cebulki posadzone we wrześniu, dadzą kwiaty w grudniu. Tak naprawdę hiacynty w doniczce możesz uprawiać bez względu na temperaturę za oknem.

Aby wyhodować hiacynty samodzielnie, musisz wiedzieć, jak i w czym wysadzać cebulki, aby właściwie się przyjęły i prawidłowo rozwinęły, a w efekcie pięknie zakwitły.

Najważniejsze rzeczy w sadzeniu hiacyntów to:

Przygotuj duże cebule (o średnicy 5 cm) nieposiadające śladów uszkodzeń ani gnicia. Możesz zaprawić je na mokro lub na sucho preparatem, który zabezpiecza przed rozwojem chorób grzybowych, choć w uprawie doniczkowej nie jest to aż tak istotne, jak wtedy, gdy uprawiasz hiacynty w ogrodzie.

(o średnicy 5 cm) nieposiadające śladów uszkodzeń ani gnicia. Możesz zaprawić je na mokro lub na sucho preparatem, który zabezpiecza przed rozwojem chorób grzybowych, choć w uprawie doniczkowej nie jest to aż tak istotne, jak wtedy, gdy uprawiasz hiacynty w ogrodzie. Na dnie doniczki ułóż warstwę drenażową (może to być popularny keramzyt).

(może to być popularny keramzyt). Wsyp warstwę ziemi, następnie warstwę piasku.

Na piasku ułóż cebulki tak, by ich wierzchołki wystawały ponad pojemnik, lekko wciskając w podłoże. Odstępy między cebulkami powinny wynosić 2-3 cm. Cebulki nie powinny dotykać także brzegów doniczki.

Doniczki z cebulkami hiacyntów postaw w ciemnym, chłodnym miejscu (najlepiej w piwnicy) na 1,5 - 2,5 miesiąca. Temperatura powinna wynosić 5-10 stopni, cebulki powinny się ukorzenić .

(najlepiej w piwnicy) na 1,5 - 2,5 miesiąca. Temperatura powinna wynosić 5-10 stopni, . Po tym czasie przenieś doniczki w jasne miejsce o temperaturze niewiele ponad 15 stopni.

Gdy kwiaty zaczną się rozwijać, możesz przenieść hiacynty w doniczce na miejsce docelowe. Wciąż jednak nie powinno być w nim zbyt ciepło - maksymalnie 20 stopni. Wtedy hiacynt w doniczce kwitnie długo. Nie powinien mieć zbyt sucho - miejsce nad włączonym kaloryferem to zły pomysł.

Jak głęboko sadzić hiacynty w doniczce?

Głębokość wysadzania cebulek zależy w dużej mierze od ich rozmiaru. Te mniejsze wysadź płycej, aby mogły się rozwinąć. Większe wsadź na ok. 20 cm - te najlepiej sprawdzą się w gruncie. Pamiętaj też, aby cebulki sadzić "piętką" do dołu i że lubią one wystawać ponad ziemią, kiedy się rozrastają. Nie mogą więc być wsadzone zbyt głęboko.

fot. Hiacynt w doniczce/Adobe Stock, dinanana

Do uprawy hiacynta najlepsza będzie szeroka i płytka doniczka (wysokość około 8 cm). W jej dnie koniecznie powinny znaleźć się otwory. W jednej donicy możesz posadzić dużo cebulek, by stworzyć piękne kompozycje kwiatowe, jednak cebule powinny mieć miejsce, nie układa się ich blisko przy sobie.

Równie ważne jak doniczka jest podłoże, w którym posadzisz cebulki. Ziemia do hiacyntów może być zwykła, ogrodowa, wymieszana z torfem, piaskiem i kompostem.

Możesz też kupić gotową ziemię, przepuszczalną i próchniczą, o odczynie obojętnym lub zasadowym, ew. lekko kwaśnym (pH od 6,5 do 7,8).

Hiacynty uprawiane w doniczkach lubią stanowiska z rozproszonym światłem, wolne od przeciągów, najlepiej, gdy temperatura nie przekracza 20 stopni - wtedy kwitną najpiękniej i długo.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by wiosną wystawić je na balkon lub na taras. Podlewanie hiacynta nie powinno być zbyt obfite ani częste - hiacynty w doniczce wystarczy podlewać raz w tygodniu, najlepiej przegotowaną, odstaną wodą. Warto dbać o to, by ziemia w doniczce była stale lekko wilgotna (bryła korzeniowa nie może przesychać).

Hiacynty kupione w sklepie nie wymagają nawożenia. Także te, które posadzisz samodzielnie, wszystkie potrzebne do zakwitnięcia składniki mają w cebulkach.

Najważniejsze po przekwitnięciu hiacyntu jest dokładne usunięcie kwiatostanu i części łodygi. Ostrym sekatorem odetnij prawie cały pęd kwiatowy (zostaw jedynie ok. 2 cm od ziemi). Liści nie obcinaj. Całą doniczkę przenieś w chłodne miejsce i podlewaj dużo rzadziej, niż w okresie kwitnienia. Nie dopuszczaj jednak do nadmiernego przesuszenia ziemi.

Kiedy liście zaczną usychać, usuń je delikatnie, a następnie wyjmij cebulę, wysusz ją i schowaj w ciemnym, suchym miejscu. Możesz dodatkowo owinąć ją agrowłókniną, ale niezbyt szczelnie.

Hiacynt po przekwitnięciu możesz zasilić nawozem do roślin kwitnących po to, by go wzmocnić, jeśli jego cebule planujesz później wysadzić do gruntu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.03.2021.

