Pleśń na ścianie może powstać nawet w bardzo zadbanym, często sprzątanym mieszkaniu. Jej główną przyczyną jest nadmiar wilgoci i może pojawić się w każdym pomieszczeniu w domu. Zobacz, jak możesz walczyć z tym problemem domowymi lub chemicznymi środkami.

Powodów pojawienia się pleśni na ścianie może być wiele. Najczęściej jest to nadmierna wilgoć w mieszkaniu i brak odpowiedniej wentylacji, szczególnie w łazience czy kuchni. Jeśli dużo gotujesz i nie korzystasz z okapu albo jeśli kochasz gorące kąpiele, a twoja łazienka nie jest odpowiednio wentylowana, pleśń może się bardzo szybko pojawić na ścianie, najczęściej w rogach.

Inne przyczyny grzyba na ścianie to:

Brak izolacji poziomej przyziemia domu.

Uszkodzony dach.

Dziurawa rynna.

Nieszczelna rura wodociągowa lub kanalizacyjna.

Niedrożna wentylacja

Przemarzanie ścian.

Istnienie mostka termicznego w narożach. Mostek termiczny to miejsce, gdzie temperatura ściany jest o kilka stopni niższa niż w innych miejscach.

Bardzo często przyczyną pleśni jest umiejscowienie domu czy mieszkania. Jeśli znajduje się ono blisko rzeki, jeziora czy innego zbiornika, problem pleśni jest bardzo prawdopodobny i dość trudny do zwalczenia. W takim przypadku powinna zająć się nim administracja budynku, bo wszelkie sposoby, które zastosujesz w domu, będą nieskuteczne.

fot. Pleśń na ścianie najczęściej bierze się z wilgoci/Adobe Stock, Andrey Popov

Nie wolno ignorować czy lekceważyć pojawienia się pleśni, nawet jeśli jest niewielka. Bardzo możliwe, że to tylko czubek góry lodowej, a pod tynkiem gromadzi się jej naprawdę sporo.

Grzyby pleśniowe rozwijające się na ścianach wytwarzają tzw. mykotoksyny. Są one niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt. W mieszkaniu zainfekowanym przez grzyby często czuje się nieprzyjemny zapach. Dzieje się tak, bo pleśnie unoszą się w powietrzu, podrażniają górne drogi oddechowe, wywołują objawy alergii. Duże i ciągłe narażenie na wdychanie pleśni może mieć nawet wpływ na rozwój nowotworów.

Mykotoksyny z pleśni działają także na układ nerwowy i skórę. U mieszkańców zagrzybionego domu obserwuje się większe zmęczenie, częste i nawracające zapalenie zatok, katar, bóle żołądka czy podrażnienie oczu.

Większość sposobów na pleśń niestety ma krótkotrwałe działanie, zwłaszcza jeśli problem ma przyczynę „gdzieś w środku” np. w uszkodzonym dachu czy nieszczelnej wentylacji. Podstawą skutecznego usunięcia pleśni jest wyeliminowanie bezpośredniej przyczyny jej powstawania.

Nawet gdy wszystkie wcześniej wymienione przyczyny nie istnieją lub zostały usunięte, a jedynie mieszkanie jest źle wentylowane i rzadko wietrzone, nadal może pojawić się w nim pleśń.

Dobrze jest mieć więc okna z funkcją rozszczelniania lub zamontować w górnej ich części nawiewniki – specjalne kratki, sterowane automatycznie lub ręcznie. Wentylacja powoduje co prawda utratę pewnej ilości ciepła, ale lepiej mieć w domu nieco chłodniej lub trochę więcej zapłacić za ogrzewanie, niż dopuścić do powstania zagrzybienia na ścianie.

Trzeba też sprawdzić prawidłowość funkcjonowania przewodów wentylacyjnych. Możesz to zrobić domowym sposobem - wystarczy przyłożyć do kratki wentylacyjnej zapaloną świecę i obserwować, w którą stronę przechyla się płomyk. Jeśli do kratki, to znaczy że jest dobry ciąg. Jeśli nie, trzeba wezwać kominiarza, aby udrożnił kanał.

fot. Pleśń na ścianie/Adobe Stock, cegli

Aby usunąć pleśń ze ściany, czasem trzeba skuć miejsce, w którym powstaje, zagruntować je specjalnym preparatem i zaszpachlować, a potem zamalować na nowo. Na początek jednak możesz działać powierzchniowo i sprawdzić, czy i na jak długo będziesz mieć spokój od pleśni.

Jak pozbyć się pleśni ze ściany:

Dokładnie oczyść ścianę, uważając, aby nie ściągnąć koloru . Kilkukrotnie przemyj ją czystą wodą i miękką ściereczką, a następnie dokładnie osusz.

. Kilkukrotnie przemyj ją czystą wodą i miękką ściereczką, a następnie dokładnie osusz. Tak przygotowaną ścianę spryskaj lub zamaluj środkiem grzybobójczym . Preparaty do zwalczania pleśni ze ścian są dostępne we wszystkich marketach budowlanych i sklepach z chemią gospodarczą, zapłacisz za nie ok. 20 zł.

. Preparaty do zwalczania pleśni ze ścian są dostępne we wszystkich marketach budowlanych i sklepach z chemią gospodarczą, zapłacisz za nie ok. 20 zł. Zawsze stosuj się do instrukcji na opakowaniu i pamiętaj o odpowiedniej wentylacji - otwórz okna podczas całej pracy. Nie wpuszczaj także do pomieszczenia zwierząt ani dzieci, a sama załóż maseczkę na czas stosowania preparatu.

i pamiętaj o odpowiedniej wentylacji - otwórz okna podczas całej pracy. Nie wpuszczaj także do pomieszczenia zwierząt ani dzieci, a sama załóż maseczkę na czas stosowania preparatu. Na podłożach silnie zaatakowanych przez grzyby należy nanieść preparat dwukrotnie.

Gdy ściana wyschnie, pomaluj ją farbą emulsyjną z dodatkiem środka bioochronnego. Na rynku dostępne są specjalne farby dedykowane do miejsc obarczonych zwiększoną wilgocią. Szukaj ich pod nazwą "farba do kuchni i łazienek".

Czasem pleśń usunięta z jednego miejsca pojawia się w innym, wówczas usuwanie jej na bieżąco staje się syzyfową pracą. W takiej sytuacji warto poszukać głębszej przyczyny występowania tego problemu, np. w złej wentylacji budynku.

