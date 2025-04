Grudnik to ciekawa roślina, która zakwita zwykle tylko w grudniu lub pod koniec listopada. Kwitnie często aż do końca zimy. Wymaga spoczynku 2 razy w ciągu roku. Na przełomie lutego i marca (po przekwitnięciu) i od sierpnia do października. Wówczas podlewaj go bardzo skąpo, przenieś w chłodniejsze miejsce i zaniechaj nawożenia. Jak prawidłowo pielęgnować grudnik?

Grudnik występuje w różnych odmianach kolorystycznych. Te najpopularniejsze to:

Malissa - posiada małe kwiaty w białym kolorze i liście o szerokich członach z ząbkowanymi brzegami.

Christmas Cheer - cechuje ją pomarańczowo czerwony okwiat i kremowobiałe pręciki.

White Christmas - ma białe kwiaty i kwitnie wyjątkowo obficie.

Bristol Rose - odmiana o ciemnoróżowych kwiatach, jaśniejszych w środku.

Grudnik to kwiat łatwy w uprawie, rzadko atakowany przez choroby i szkodniki. Najlepiej czuje się na stanowisku słonecznym lub półcienistym. Latem warto zadbać o to, by promienie słoneczne nie parzyły jego liści. Grudnik lubi niższe temperatury, zwykle 21 stopni w dzień i 13 - 18 stopni nocą. Szlumbergerę zaleca się przesadzać co 3 -4 lata.

Grudnik należy podlewać umiarkowanie, nieco inaczej w okresie kwitnienia, a inaczej w spoczynku. W okresie kwitnienia (czyli zazwyczaj od listopada) grudnik wymaga regularnego podlewania co 3 - 4 dni i nawożenia co 4 tygodnie. Najlepiej wykorzystać płynne nawozy uniwersalne lub odżywki do roślin kwitnących albo zielonych w formie pojedynczych aplikatorów.

fot. Grudnik: uprawa, podlewanie i nawożenie/Adobe Stock, LianeM

Jeśli grudnik nie kwitnie, oznacza to zazwyczaj błędy w pielęgnacji. Ziemia w doniczce w okresie kwitnienia (zimą) powinna być stale wilgotna, ale nie nazbyt mokra. W tym czasie grudnik musi stać ciągle w tym samym miejscu. Jego przestawianie albo przenoszenie może doprowadzić do całkowitego zrzucenia kwiatów. Grudnik w okresie kwitnienia musi mieć bardzo dużo spokoju. Dodatkowo wtedy warto regularnie zraszać liście grudnika.

By zimą zakwitł, wymaga dwukrotnego okresu spoczynku w ciągu roku. Pierwszy raz należy zapewnić mu spoczynek po przekwitnięciu, czyli na przełomie lutego i marca. Jego liście nieco się skurczą. Roślinę przestaw w chłodniejsze miejsce, zaniechaj nawożenia i podlewaj bardzo skąpo. Ziemia powinna być raczej sucha niż wilgotna.

Grudnik może nie kwitnąć także z powodu zbyt wysokiej temperatury. Dzieje się tak np. kiedy stoi blisko grzejnika lub w łazience, w której często jest bardzo ciepło. W takiej sytuacji trzeba zapewnić mu chłodniejsze miejsce.

Młode egzemplarze grudnika kwitną obficiej, a ich liście są ładniejsze i błyszczące niż te u starszych roślin, dlatego grudnika warto rozmnażać właśnie wtedy, kiedy pędy są jeszcze w miarę młode. Rozmnażanie grudnika jest wyjątkowo proste. Gałązki dzielą się na wyraźne cząstki. Wystarczy oberwać jedną z nich, składającą się z minimum 3 cząstek i włożyć do wody na 2 - 3 tygodnie. Wodę należy regularnie wymieniać co kilka dni. W tym czasie powinny pojawić się korzonki.

Kiedy zobaczysz korzenie, przygotuj niewielką doniczkę, na dno wysyp keramzyt i przykryj go ziemią. Włóż sadzonkę do środka i dociśnij ziemię tak, by roślinka była stabilna. Już po kilku miesiącach grudnik powinien zakwitnąć.

fot. Grudnik: rozmnażanie/Adobe Stock, bozhena_melnyk

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.10.2020

