Nazwa drzewko szczęścia pewnie mówi ci więcej, niż sam grubosz. Drzewko szczęścia to jednak nic innego jak roślina z rodziny gruboszowatych, a konkretnie crassula ovata, czyli grubosz jajowaty. Jej charakterystyczną cechą są grube liście o kształcie przypominającym monety i łatwość formowania. To dlatego drzewko szczęścia może wyglądem przypominać drzewko bonsai, choć jest od niego tańsze.

Ciekawostką jest, że drzewko szczęścia według specjalistów od feng shui emituje energię, która jest niewidzialna dla ludzkiego oka. Dzięki temu osoby posiadające w domu tę roślinę są spokojniejsze, mają lepsze samopoczucie i nie chorują.

Grubosz jajowaty, czyli drzewko szczęścia, to egzotyczna roślina, która ma piękne, lśniące liście i doskonale prezentuje się w każdej przestrzeni. Ożywia wnętrze i podobno zapewnia pomyślność w życiu zawodowym i prywatnym. Grubosz ma wiele odmian, każda z nich nieco się od siebie różni.

Do znanych odmian grubosza jajowatego należą:

Californian Red Tip,

Tricolor,

Variegata,

Horn Tree,

Hobbit,

Gollum,

Coral.

Grubosz jajowaty a grubosz drzewiasty

Grubosz jajowaty często jest mylony z innym sukulentem, gruboszem drzewiastym. Ma on okrągłe, matowe liście o srebrzystej barwie. Choć są one do siebie podobne z wyglądu i nazwy, nie zaliczają się do tego samego gatunku.

fot. Grubosz: odmiana Red Tip/Adobe Stock, Harry Green

Grubosz lubi słoneczne miejsca, dobrze czuje się na parapecie wschodnim lub zachodnim, wiele okazów dobrze znosi także pobyt przy oknie wychodzącym na południe. Latem warto wystawić drzewko szczęścia na dwór - na balkon lub na taras i pozostawić przez cały sezon. Zimą za to warto je przechłodzić, tylko wtedy zakwitnie. Trzeba jednak przyznać, że nawet grubosz, który nie kwitnie, jest wyjątkowo dekoracyjny. Warto też pamiętać, że grubosz na dworze będzie się dobrze czuł w otoczeniu innych roślin, ale także samodzielnie.

Grubosz nie powinien stać przy działającym kaloryferze - może gubić liście i stopniowo tracić kolor. Pochodzi z Afryki, dobrze znosi wysokie temperatury, w donicy dorasta do około 1 metra wysokości. W warunkach naturalnych może dorastać do 2 - 4 metrów.

fot. Grubosz: odmiana tricolor/Adobe Stock, NataSel

Drzewko szczęścia nie lubi częstego podlewania - między jednym a drugim podlewaniem, warto przesuszyć ziemię. Jednorazowo warto jednak podlewać go obficie, tak by ziemia w doniczce solidnie się nawodniła. Latem podlewaj go raz na 2 tygodnie, zimą rzadziej (podobnie jak zamiokulkas).

Drzewko szczęścia do wzrostu potrzebuje przede wszystkim dużej ilości światła słonecznego, ale przyda się także dobry nawóz. Grubosza nawoź od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zwykle raz w miesiącu warto podlać go odżywką do sukulentów. Nie należy tego robić częściej, bo może to doprowadzić do wysuszenia i opadnięcia liści.

Nie należy też nawozić grubosza tuż po przesadzeniu. Ziemia ma w sobie spore ilości kompozycji odżywczych, dlatego przez pierwsze 4-5 tygodni po przesadzeniu roślina będzie nawożona przez podłoże.

Aby drzewko szczęścia zachowało ładny pokrój, należy je przycinać. Grubosz rośnie dosyć wolno, czasem przyrasta jedynie kilka centymetrów w ciągu roku. Przycinanie grubosza najlepiej przeprowadzać wiosną. Przycinaj pędy, które nadmiernie się wydłużyły - w tym miejscu drzewko szczęścia pięknie się rozkrzewi.

Sadzonki grubosza bardzo łatwo się ukorzeniają, więc wystarczy pozyskać je podczas przycinania rośliny. Następnie lekko je przesusz, umieść w nowej doniczce w ziemi wymieszanej z piaskiem i podlej.

fot. Grubosz: odmiana Hobbit/Adobe Stock, furiarossa

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.02.2020. Zdjęcie na okładce przedstawia grubosza w odmianie Gollum.

