Jak odstraszyć gołębie, aby nie siadały na parapecie lub balkonie? Sposobów jest wiele, najpopularniejsze są te, które nie szkodzą ptakom i nie narażają nas na duże koszty. W sklepach możesz dostać różnorodne gadżety, ale możesz także odstraszyć niechcianych gości domowymi sposobami. Jeśli gołębi jest sporo, możesz odezwać się do administracji budynku (jeśli mieszkasz w bloku), a także poprosić sąsiadów, aby nie dokarmiali ptaków na osiedlu.

Pamiętaj, że na początku warto działać prewencyjnie i nie dopuścić, aby ptaki zrobiły sobie gniazdo. Gdy tylko zobaczysz pierwsze patyki, natychmiast je usuwaj. Jeśli to zlekceważysz, a samica zacznie już wysiadywać jajka, problem będzie większy.

Spis treści:

Gołębie nie przepadają przede wszystkim za przedmiotami, które się mienią i odbijają światło. W przeciwieństwie do sroczek nie lubią błyskotek, dlatego w sklepach łatwo dostaniesz m.in. taśmy z efektem holo. Dodatkowo gołębie są wrażliwe na nieprzyjemne zapachy, takie jak naftalina czy ocet. Co prawda w większości są one nieprzyjemne także dla ludzi, niemniej jednak odstraszanie gołębi zapachami jest jedną z najbardziej popularnych metod.

Gołębie to ptaki zimujące w Polsce, dlatego przez cały rok możesz mieć problemy z nieproszonymi gośćmi na balkonie. Bardzo popularne są także hodowle gołębi, w której ptaki żyją całkiem swobodnie i mogą "spacerować" po okolicy, w tym także po sąsiedzkich balkonach, tarasach i parapetach.

fot. Jak odstraszyć gołębie/Adobe Stock, M2

Jest wiele sposobów na domowe odstraszenie gołębi, a większość z nich cieszy się sporą skutecznością. Możesz wykorzystać to, co akurat masz w domu albo dokupić elementy takie jak siatki czy gadżety dźwiękowe.

Płyta CD na gołębie



Powieś na barierce stare płyty CD lub zamocuj dziecięce wiatraczki. Gdy wiatr je porusza, powstają dźwięki, których gołębie nie lubią. Dodatkowo płyta odbija światło i ma efekt holo, za którym gołębie zdecydowanie nie przepadają. Możesz nawet zrobić z nich dekorację, przecinając płyty i tworząc z nich ciekawą aranżację balkonu.

Reklamówki foliowe na gołębie

Odstraszaczem mogą być również przywiązane do balustrady i furkoczące na wietrze foliowe reklamówki. Nie dodają balkonowi urody, ale lepsze to niż ciągłe sprzątanie ptasich odchodów.

Domowe sposoby na gołębie: głośne dźwięki

Dobre efekty daje włączenie co jakiś czas nagranych np. na płytę dźwięków jastrzębia - naturalnego wroga gołębi. Ponieważ jednak wiąże się to ze sporym hałasem, należy zapytać sąsiadów o zgodę. Dźwięk możesz znaleźć w sieci i puścić z telefonu albo kupić specjalne urządzenia, które cyklicznie emitują nieprzyjemne dla gołębi dźwięki. W ten sposób możesz odstraszyć szpaki czy inne gatunki.

Naklejki i wycinanki odstraszające gołębie



Naklejki sprawdzą się, jeśli gołębie lubią przesiadywać na twoim balkonie albo parapecie. Wytnij, a następnie przyklej na szybach wyci​ęte z tworzywa sylwetki dużych ptaków (sowy, jastrzębia). Gołębie boją się ich, jednak z czasem oswajają się z takim straszakiem.

fot. Domowe sposoby na gołębie na parapecie/Adobe Stock, Chemari

Gdy zawiodą te proste, domowe sposoby na gołębie, bo ptaki wciąż uwielbiają gościć nieproszone na twoim balkonie czy parapecie, możesz skorzystać z bardziej ogólnych środków. Świetnie sprawdzi się np. zamontowanie siatki na balkonie. Nie jest to drogie rozwiązanie - metr kwadratowy siatki kosztuje od 5 do 10 złotych. Jednocześnie nieco ograniczy to przestrzeń balkonową (np. co do wieszania doniczek na barierkach), jednak na pewno ochroni to go przed niechcianymi wizytami i brudzeniem gołębi.

Siatka balkonowa będzie świetnym pomysłem także wtedy, jeśli masz zwierzęta domowe, w szczególności koty. Dzięki niej będziesz mogła bezpiecznie wypuszczać pupila na balkon i nie pilnować przez cały czas, czy przypadkiem nie próbuje wyskoczyć.

Założenie siatki musisz zawsze skonsultować z właścicielem budynku (jeśli mieszkasz w bloku). Wiercenie w elewacji nie zawsze jest dozwolone, wówczas musisz przedyskutować z administratorem założenie siatki, którą mocuje się na kleju.

Najskuteczniejszym sposobem na gołębie siadające na parapecie jest zamontowanie kolców. Ich ostre końce sprawią, że gołębie nie dadzą rady usiąść na parapecie, choć niektóre z nich dają radę jakoś wcisnąć się pomiędzy poszczególne igiełki. Takie rozwiązanie jest bardzo dobre, ale musisz odpowiednio chronić kolce przed domowymi pupilami oraz dziećmi.

Na podstawie artykułu Barbary Lasoty, opublikowanego pierwotnie 20.04.2015 r.

