W letnie miesiące raczej nie przydaje nam się ciepła kołdra, ale nawet bez niej ciężko jest pozbyć się uczucia gorąca, które znacznie utrudnia zasypianie. Poznaj kreatywny sposób z Dalekiego Wschodu, po którym z pewnością zaśniesz jak dziecko.

Aby przetrwać lato bez klimatyzacji nie wystarczy przewiewna koszulka do spania. Najlepiej już od samego rana nie dopuszczać do nagrzewania się wnętrza, używając w tym celu rolet albo ciemnych zasłon. Jeśli temperatura na zewnątrz jest rekordowo wysoka, nie warto otwierać okien w ciągu dnia, a zostawić to dopiero na wieczór.

Jeżeli nie potrafimy zrezygnować z nawyku przykrywania się kołdrą, lepiej zdecydować się na naturalny materiał, taki jak len, bawełna czy jedwab. To samo tyczy się piżamy i koszuli nocnej – chyba, że nie przeszkadza nam spanie zupełnie nago, co dodatkowo wspomaga oddychanie skóry w trakcie upałów. Ciekawym pomysłem jest także włożenie bielizny albo piżamy na dwie godziny do lodówki przed snem.

Sen jest bardzo ważnym aspektem naszego życia, który zapewnia regenerację organizmu, wspomaga odporność oraz koncentrację w ciągu dnia. Nie możemy zatem zaniedbywać go pomimo upału.

Mieszkańcy ze Wschodu przychodzą w tej sytuacji z pomysłowym rozwiązaniem, jakim jest… spanie na podłodze. To właśnie tam latem jest najchłodniej, gdyż gorące powietrze jest lżejsze i idzie w górę mieszkania. W tym celu wystarczy wyposażyć się w materac, albo po prostu wymontować go z łóżka i położyć na ziemi. Taka praktyka od czasu do czasu jest również zdrowa dla naszych pleców.

Dodatkowo można rozwiesić na kaloryferze mokry ręcznik, aby bardziej nawilżyć powietrze, albo przykryć się mokrym prześcieradłem zamiast ciężkiej pościeli, przez którą możemy bardziej się spocić.

