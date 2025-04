Gdzie wrzucać ręcznik papierowy? Okazuje się, że nie do kosza z papierem.

Ręcznik papierowy to przedmiot, dzięki któremu możemy szybko pozbyć się rozlanej wody oraz posprzątać różnego rodzaju plamy. Ręcznik papierowy dobrze sprawdza się również np. do mycia okien.

Gdzie wrzucić zużyty ręcznik papierowy? Okazuje się, że nie do niebieskiego pojemnika, a do odpadów zmieszanych. Dlaczego? Ręcznika papierowego używamy do czyszczenia, dlatego po zużyciu jest brudny, mokry czy tłusty – w takim przypadku nie będzie się on nadawać do recyklingu.

Dodatkowo zabrudzone odpady mogą zanieczyścić całą makulaturę, a to uniemożliwi odzyskanie surowca w postaci papieru.

Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, kiedy użyjesz kawałka ręcznika papierowego do czynności „suchej”, np. do wytarcia kurzy. Wtedy możesz go wrzucić do kosza z papierem.

Niektórzy sądzą, że dobrym rozwiązaniem będzie spuszczenie ręcznika papierowego w toalecie. Problem w tym, że ręcznik papierowy jest o wiele grubszy od papieru toaletowego i nie rozpuszcza się tak łatwo jak on.

Wrzucając go do muszli klozetowej, ryzykujemy zatkanie toalety.

Nie sposób przecenić znaczenia recyklingu dla środowiska. Recykling papieru pozwala zaoszczędzić drewno i inne surowce, natomiast segregowanie pozostałych odpadów pozwala zmniejszyć ilość opadów, które trafiają na wysypisko śmieci.

