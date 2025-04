Gdzie wrzucić styropianowe opakowania po jedzeniu?

Reklama

Spis treści:

Opakowania styropianowe są często wykorzystywane w gastronomii do pakowania jedzenia na wynos. Są lekkie, stosunkowo niedrogie w produkcji i mają dobre właściwości zatrzymywania temperatury.

Pudełka te są tworzone ze styropianu, który jest tworzywem sztucznym. Czy w takim razie powinien trafić do kosza o kolorze żółtym? Otóż nie zawsze. Dlaczego?

To, gdzie wrzucić styropianowe pudełko, zależy od tego, czy jest jeszcze czysty czy nie. Czysty styropian podlega recyklingowi, zatem możesz go wrzucić do pojemników przeznaczonych na tworzywa sztuczne i metale (worek żółty).

Inaczej jest w przypadku brudnych pudełek, na przykład pozostałych po jedzeniu na wynos. Taki materiał nie podlega recyklingowi, trzeba go zatem wrzucić do worków na odpady zmieszane.

Ubrudzone opakowania pełne tłuszczu czy resztek jedzenia nie nadają się do recyklingu. Niestety wiele osób o tym nie wie, przez co do kosza na tworzywa sztuczne wrzucają wszystkie styropianowe opakowania. Tymczasem przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji śmieci jest niezwykle ważne, gdyż styropian jest materiałem nie biodegradowalnym, czyli nie ulega naturalnemu rozkładowi.

Czytaj także:

Gdzie wyrzucić ręcznik papierowy? Do tej pory robiłaś to źle

Nie zapłacisz nawet grosza za wywóz śmieci. Kto może skorzystać ze zwolnienia?

„Teściowa zagląda nam do lodówki, śmieci i szuflad. Chce kontrolować, czy dobrze zajmuję się jej synkiem”