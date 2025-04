fot. Fotolia

Każdy rodzić wie, że dla dziecka rysowanie to nie tylko rozrywka. Często ulubionym miejscem dzieci do wyrażania ekspresji twórczej są... ściany w naszych mieszkaniach. Malowanie sprawia dzieciom wiele frajdy, ale jak te kolorowe ślady później usunąć? Jest na to kilka sposobów.

Jak usunąć ślady malowania?



W sklepach możemy kupić różne produkty do usuwania zabrudzeń, tak zwane magiczne gąbki (np. Jan Niezbędny, cena produktu to ok. 5 zł brutto). To produkt, który po wyjęciu z opakowania jest gotowy do użycia – nie wymaga zastosowania dodatkowych środków ani detergentów, wystarczy lekko zmoczyć ją wodą. Gąbka ściera ślady kredek, flamastrów i atramentu zupełnie jak „gumka myszka” – rysunki znikają ze ścian, nie niszcząc przy tym jej powierzchni. Kilkukrotne przetarcie zabrudzonych miejsc powinno wystarczyć, aby ściany odzyskały dawną świeżość.

Magiczna gąbka nie tylko do ścian



Gąbki możemy również używać do innych powierzchni – podłóg, drzwi, glazury, a także plastiku, czyli np. ram, okien i mebli ogrodowych. Gąbka ma właściwości lekko ścierne, dlatego nie należy jej stosować na powierzchniach polerowanych i lakierowanych, gdyż może je zmatowić. Przed użyciem najlepiej wypróbować ją na niewielkiej, ukrytej powierzchni.