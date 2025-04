Na rynku działa kilka dużych, ogólnopolskich firm, które specjalizują się w urządzaniu garderoby, np. Komandor, Indeco, Elfa. Przedstawiciela takiej firmy, mającego biuro najbliżej twojego miejsca zamieszkania, możesz znaleźć np. przez internet. Ale są i mniejsi, lokalni wykonawcy. Garderoby montują często, wraz z całym wyposażeniem, także stolarze oferujący meble kuchenne. Majsterkowicze znajdą wszystkie niezbędne elementy do skompletowania garderoby (wieszaki, haki, systemy zabudowy, regały, pojemniki) w supermarketach budowlanych. Niektóre z nich oferują również usługę projektowania.

Garderoby na wymiar

Zamówienie garderoby u stolarza lub w dużej firmie typu Komandor jest bardzo wygodne.

Umawiasz się telefonicznie na przyjazd przedstawiciela , aby wymierzył miejsce, gdzie ma być garderoba.

Zazwyczaj kosze i szuflady sprawiają, że garderoba jest bardziej funkcjonalna. Wygodne są także opuszczane i podnoszone drążki. Jednak wybierając wyposażenie, pytaj o ceny każdego elementu. Zwłaszcza, jeśli zależy ci, aby całkowity koszt garderoby nie był zbyt wysoki.

jakie ma być wyposażenie. Jakie regały, półki, kosze, szuflady, drążki, wieszaki. Jakie drzwi i prowadnice. Zazwyczaj kosze i szuflady sprawiają, że garderoba jest bardziej funkcjonalna. Wygodne są także opuszczane i podnoszone drążki. Jednak wybierając wyposażenie, pytaj o ceny każdego elementu. Zwłaszcza, jeśli zależy ci, aby całkowity koszt garderoby nie był zbyt wysoki. Gdy już całe wyposażenie będzie ustalone, stolarz lub przedstawiciel handlowy obliczy całkowity koszt garderoby i wykona projekt.

Jeśli okaże, się, że wycena jest zbyt wysoka, możesz się zastanowić nad modyfikacją projektu garderoby, tzn wybrać tańsze elementy.

Na koniec umawiasz się z wykonawcą na termin realizacji. Często wynosi on 2 – 3 tygodnie. Niekiedy trochę dłużej.

W umówionym terminie wykonawca przywozi wszystkie elementy i w ciągu kilku godzin montuje całą garderobę.

Garderoba w osobnym pomieszczeniu

Jeśli garderoba nie została zaprojektowana i wydzielona na etapie budowy domu lub mieszkania, to można ją wydzielić z części sypialni. Minimalna powierzchnia garderoby powinna wynosić 3,5 - 4 m kw. Jeśli będzie większa, to tym lepiej. Jeżeli zmieszczą się w niej dwie szafy na dwóch równoległych ścianach, to odległość między nimi powinna wynosić minimum 100 cm. Wtedy można swobodnie z obu korzystać, Głębokość szaf powinna wynosić 60 – 70 cm. Odległość 100 cm lub nawet 150 cm warto również zachować pomiędzy ścianą, a szafą, jeśli szafa jest tylko jedna, po jednej stronie, bo pomieszczenie jest małe. Warto również pamiętać, że garderoba powinna mieć dobrą wentylację.

Garderoba w szafie wnękowej

Ją także warto zrobić na wymiar, w przedpokoju lub w sypialni. Nie ma przeszkód, aby garderoba w formie szafy wnękowej powstała także w pomieszczeniu ze skosami. Pamiętaj, że półki można przyciąć na dowolny wymiar. Jednak nie mogą one być zbyt długie, ponieważ obciążone za mocno będą się wyginać. Z kolei planując drążek, uwzględnij miejsce na wieszaki na rzeczy długie (płaszcze, długie sukienki) i na krótkie (koszule, marynarki). Garderoba jest także najlepszym miejscem na walizki lub plecaki. Pomyśl o półce lub kącie na nie. Tu także, jeśli tylko znajdzie się miejsce, można przechowywać żelazko, deskę do prasowania, nawet odkurzacz. Dlatego tak ważny jest dobry projekt, który uwzględni miejsce na wszystko.

