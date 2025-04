Regularne sprzątanie zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się zarazków i bakterii, a przede wszystkim, podnosi walory estetyczne wnętrza. Warto ułatwić sobie tę czynność i zaopatrzyć się w akcesoria, dzięki którym w szybki sposób i niewielkim nakładem pracy będzie można osiągnąć świetne efekty. Zobacz, o co dokładnie chodzi!

Kuchnia lśniąca czystością

Z pewnością wiele osób zgodzi się ze stwierdzeniem, że kuchnia to pomieszczenie, z którego korzysta się najczęściej. Nic więc dziwnego, że występują w niej rozmaite rodzaje zanieczyszczeń, wymagające zupełnie odmiennych metod usuwania. Warto więc zaopatrzyć się w kilka przydatnych akcesoriów, które pomogą się uporać z zabrudzeniami różnego pochodzenia. Oto kilka z nich:

● Nasadka do odkamieniania kranów– ten prosty przyrząd sprawi, że nieestetyczny, wapienny osad niemal samoczynnie zniknie z powierzchni baterii. Wystarczy napełnić go odkamieniaczem w płynie, umieścić tuż przy ujściu kranu, a następnie odczekać kilka minut. Nasadka jest przedmiotem wielokrotnego użytku, co jest dużą oszczędnością.

● Szczotka do zmywania naczyń z wymienną końcówką – dzięki uniwersalnej szczotce wyposażonej w wytrzymałe włosie, zmywanie okaże się szybkie i przyjemne – za pomocą kilku ruchów można usunąć silne zabrudzenia. Szczotka bez uchwytu świetnie sprawdzi się do czyszczenia garnków i patelni, natomiast model z uchwytem (łącznie o długości 22 cm) przyda się m.in. do czyszczenia wysokich naczyń, takich jak szklanki, wazony, dzbanki.

Bądź eko!

Produkt ten ma w składzie tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu, dlatego nie powinno go zabraknąć na wyposażeniu tych, którzy dbają nie tylko o własne mieszkanie, ale także o dobro naszej planety.

● Silikonowe myjki do naczyń (2 sztuki w zestawie) – to rozwiązanie zasługuje na szczególną uwagę, głównie ze względów higienicznych – w przeciwieństwie do tradycyjnych gąbek, struktura i materiał, z jakiego wykonano myjki, uniemożliwia zaleganie i namnażanie się w ich wnętrzu bakterii. Ich śliska powierzchnia zapobiega przyleganiu zanieczyszczeń i ułatwia ich mycie. Poza tym silikonowe włoski nie pozostawiają zarysowań, dzięki czemu myjki świetnie nadają się do mycia naczyń wykonanych z delikatnych tworzyw. Myjki mogą mieć także inne, nieoczywiste zastosowanie – świetnie sprawdzą się do mycia owoców i warzyw!

Szybkie i skuteczne czyszczenie różnych powierzchni

Z uwagi na dużą różnorodność powierzchni, które wymagają umycia, warto zaopatrzyć się w ścierki do zadań specjalnych – każda z trzech sztuk zestawu została wykonana z innego materiału, dzięki czemu mają inne przeznaczenie. Ścierka dwustronna charakteryzuje się dużą uniwersalnością. Strona z wysokim runem dobrze sprawdzi się do usuwania nieczystości z nierównych powierzchni (wysokie włosie z łatwością dotrze do wszystkich zakamarków), natomiast strona w kratkę przyda się do mycia powierzchni o gładkiej strukturze. Modele z zawartością mikrowłókna będą idealne do czyszczenia szyb, płytek i nabłyszczanych blatów – nie zostawiają smug, nieestetycznych zacieków ani kłaczków, które na śliskich powierzchniach rzucałyby się w oczy.

Czyszczenie rozmaitych powierzchni, armatury kuchennej i łazienkowej, mycie naczyń, okien i podłóg – długo można by wymieniać rodzaje prac domowych, które należy regularnie wykonywać. Usunięcie trwałych zabrudzeń, zacieków, kamienia lub osadu zwykle wymaga intensywnego szorowania, jednak przy użyciu „asystentów czystości” można to zrobić w szybki i bardzo sprytny sposób. Jeżeli szukasz uniwersalnych gadżetów, które pomogą Ci utrzymać porządek w każdym pomieszczeniu Twojego domu, zajrzyj na stronę sklepu Tchibo.pl: https://www.tchibo.pl/sprzatanie-i-organizacja-t400099998.html.

