1. Wielofunkcyjny scyzoryk z młotkiem "Gentlemen's hardware". Bardzo praktyczny. Przyda się do niewielkich napraw. Cena ok. 80 zł (bonami.pl)

2. Wkrętak akumulatorowy "Ryobi". Niewielki, ergonomiczny idealnie sprawdzi się w większości domowych zastosowań. Wystarczy nałożyć odpowiednią końcówkę i wcisnąć przycisk, a wkręcanie czy wykręcanie śrub nie będzie wymagało użycia żadnej siły. Cena ok. 259 zł (Ryobi)

3. Klej uniwersalny "Dragon". Można go stosować do różnych powierzchni: drewna, ceramiki, papieru, sztucznej skóry, wykładziny dywanowej. Cena ok. 5 zł (Dragon Polska)

4. Latarka ręczna "Pszczółka Maja". Niezbędna w każdym domu. Dzięki nietłukącym się soczewkom i solidnej obudowie z tworzywa ABS, latarka poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Zasięg światła wynosi nawet 13 metrów! Cena ok. 30 zł (Varta)

5. Nożyczki kuchenne Fissler Q łączą w sobie funkcjonalność, doskonałą jakość i atrakcyjny wygląd. Wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Mają kąt rozwarcia szerszy niż u innych modeli. Przetniesz nimi bez problemu nie tylko papier. Cena ok. 199 zł (rossi.pl)