Fusy z kawy w takiej formie wyglądają jak dekoracja, ale to skuteczny środek na komary. Przygotujesz go w mniej niż 30 minut

Nie wyrzucaj fusów po kawie, wykorzystaj je do odstraszania owadów. To naprawdę skuteczny patent, dzięki któremu spędzisz spokojne wieczory, nie martwiąc się, że pokąsają cię komary czy meszki. W dodatku stworzysz wyjątkową atmosferę pełną apetycznego aromatu kawy. Zobacz, jak to zrobić.