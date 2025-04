Stosując ten prosty i ekologiczny sposób, możesz skutecznie pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z lodówki, wykorzystując produkty, które zazwyczaj masz pod ręką – fusy z kawy i sól. To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także krok w stronę bardziej ekologicznego stylu życia. Podstawową wersję pochłaniacza zapachów możesz „podkręcić” dodając do mieszanki 2-3 krople olejku, np. cytrynowego czy pomarańczowego, ale nie jest to konieczne. Nie zastanawiaj się już, do czego wykorzystać fusy z kawy. Teraz już to wiesz!

Jak przygotować pochłaniacz zapachów z fusów kawy?

Niezbędne są tylko 2 składniki – fusy z kawy i sól - oraz proste akcesoria, które także zwykle masz w kuchni. Na wykonanie pochłaniacza potrzebujesz dosłownie 1-2 minuty.

Potrzebne będą:

2 łyżki suchych fusów z kawy,

2 łyżki soli kuchennej – zwykłej lub morskiej,

kawałek folii aluminiowej lub mały pojemnik z pokrywką,

widelec lub wykałaczka.

Uwaga! Fusy z kawy mogą być świeże (nieparzone – po prostu kawa mielona) lub parzone, ale trzeba je dobrze najpierw wysuszyć. To bardzo ważne, aby nie szykować odświeżacza z zawilgoconych fusów.

Sposób przygotowania:

Na kawałku folii aluminiowej rozsyp fusy z kawy i sól, a następnie dokładnie wymieszaj. Zawiń mieszankę w folię, tworząc mały pakunek. Za pomocą widelca lub wykałaczki zrób kilka dziurek w folii, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Możesz równie dobrze wsypać mieszankę do małego pojemnika z pokrywką, w której zrobisz kilka otworów.

Aby przygotować odświeżacz powietrza z fusów kawy wymieszaj je z solą w proporcji 1:1, fot. Adobe Stock, samey

Jak stosować odświeżacz z fusów kawy do lodówki?

Umieść pakunek lub pojemnik z fusami kawy i solą w tylnej części lodówki. Pochłaniacz zapachów z kawy i soli działa skutecznie przez około 2 tygodnie. Po tym czasie warto go wymienić na nowy.

Jeśli lodówka przesiąkła nieprzyjemnymi zapachami, rozważ umieszczenie dwóch pakunków w różnych miejscach lodówki (np. na dolnej i górnej półce).

Regularnie sprawdzaj stan pochłaniacza i wymieniaj go w razie potrzeby, np. wtedy, gdy zauważysz, że fusy z kawy wyraźnie zawilgotniały. Zawilgocone fusy mogą zacząć pleśnieć, co mogłoby przyczynić się do powstania kolejnego przykrego zapachu.

Dlaczego pochłaniacz z fusów kawy i soli naprawdę działa?

Fusy z kawy są porowate i zawierają azot, który pomaga neutralizować nieprzyjemne zapachy. Najskuteczniej zwalcza zwłaszcza te o charakterze siarkowym, jak np. zapach jaj czy ryb. Dodatkowo, naturalne olejki eteryczne w kawie pozostawiają delikatny, przyjemny aromat.

Sól działa podobnie do sody oczyszczonej, neutralizując kwaśne związki chemiczne odpowiedzialne za nieprzyjemne zapachy w lodówce. W połączeniu z kawą tworzy skuteczny, naturalny pochłaniacz zapachów. Wchłania też wilgoć, a wiadomo, że w lodówce, zwłaszcza w cieplejszych porach roku na tylnej ściance i nie tylko potrafi się jej sporo gromadzić (zwłaszcza jeśli nie odtykasz regularnie odpływu wody).

