Ciepły odcień dojrzałej węgierki to charakterystyczna barwa jesieni. Doskonale sprawdzi się we wnętrzu. Zanim jednak zdecydujesz się na przemalowanie salonu na ten właśnie kolor, dowiedz się, jak go użyć, aby podkreślić wyjątkowość wnętrz twojego mieszkania!



Jak używać fioletu w mieszkaniu?



1. Dopasuj meble i tkaniny

Kolor ten świetnie się sprawdza zarówno we wnętrzach nowoczesnych, jak i urządzonych klasycznie, wypełnionych antykami. Szczególnie pasują do niego meble z ciemnego drewna, grube, mięsiste tkaniny o bogatej fakturze, np. aksamity, tweedy, sztruksy, wełna albo gruby jedwab czy wzorzysta tafta. Dobrze, gdy są połyskujące lub dyskretnie błyszczące.

2. Fiolet jako tło dla dekoracji w jasnych odcieniach

Fioletowy jest świetnym tłem dla bibelotów w odcieniach pistacji oraz morskich.

3. Wybierz odcień fioletu

Masz do wyboru wiele odcieni: lawendowy, fiołkowy, wrzosowy, oberżynowy, liliowy, purpurowy. W zależności od domieszki czerwonego lub błękitnego barwa ta może być cieplejsza lub chłodniejsza. Ciekawy efekt daje połączenie kilku różnych tonów. Lepiej się jednak komponują, gdy mają tę samą temperaturę (ciepłą lub zimną). Do fioletów szczególnie pasują żółcienie i szarości.

4. Fioletowa podłoga

Salon w odcieniach fioletu daje wrażenie wnętrza spokojnego, eleganckiego, sprzyjającego relaksowi. Możesz zaryzykować i pomalować na ten kolor nawet podłogę. Pomyśl wtedy o jasnoszarych dodatkach, które świetnie współgrają z barwą wiodącą.

5. Fiolet do kobiecych wnętrz

Barwa fioletowa zawsze kojarzyła się z luksusem. Jest bardzo lubiana przez kobiety. Jeśli zamierzasz pomalować na ten kolor ściany wybierz bezpieczniejszy - jaśniejszy odcień, który przywodzi na myśl Prowansję. Za jakiś czas, gdy upewnisz się, że odpowiada ci taka kolorystyka, będziesz mogła zwiększyć intensywność fioletu.

6. Dodatki w odcieniach fioletu

Jeśli boisz się ciemnych odcieni możesz ograniczyć się do fioletowych dodatków do mieszkania: lamp, wazonów, poduszek, narzut, dywanów, zasłon. Doskonale podkreślą urodę drewnianych mebli lub pomalowanych na odcień kremowy.

