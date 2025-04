Potocznie zwany beniaminkiem lub fikusem płaczącym, figowiec benjamina, choć kapryśny i wymagający, jest bardzo popularny i lubiany zarówno w wersji miniaturowej zdobiącej parapet, jak i całkiem okazałej, kilkumetrowej.

Figowiec benjamina - charakterystyka

Popularny fikus to w rzeczywistości figowiec benjamina (Ficus benjamina), który należy do rodziny morwowatych (Moraceae). Największe rozmiary uzyskuje w naturalnym środowisku: Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, Indiach i w Australii - mowa tu o roślinach 130-metrowych, które posiadają kilkaset powietrznych korzeni.

Charakterystyczną cechą wszystkich odmian fikusów jest ostra końcówka liści, ale ich barwa czy wielkość, różnicuje je między sobą. Najczęściej spotykane egzempalarze fikusa benjamina to rośliny o pojedynczym pniu lub zaplecionych pniach (bonsai, natasja). Figowiec benjamina wyróżnia się owalnymi liśćmi, o długości od 3 do 13 cm, ze spiczastymi końcami.

Fikus benjamina w mieszkaniu osiąga do ok. 2 metrów wysokości, a jeśli pozwoli mu się rosnąć wyżej, to może osiągnąć nawet 5 metrów.

Fikus benjamin należy do roślin oczyszczających powietrze i jest hodowany głównie z uwagi na jego zwisający pokrój urokliwych liści. Gdy fikusy mają zapewnione odpowiednie warunki, mogą wykształcać korzenie powietrzne.

Fikus benjamin - uprawa i pielęgnacja

Lubi dużą ilość światła, ale ustawiaj go w miejscach, w których nie jest narażony na bezpośrednią ekspozycję świetlną, nie ustawiaj fikusa przy oknie południowym. Figowiec benjamina przyzwyczaja się do danego miejsca i warunków, więc nie przestawiaj go zbyt często bez wyraźnej potrzeby. Zadbaj o żyzną, próchniczną ziemię w doniczce. Podłoże nie może całkowicie wyschnąć, a woda do podlewania fikusa benjamina powinna być miękka lub przegotowana. Fikus nie lubi za częstego podlewania: podlewaj go po ocenie przesuszenia wierzchniej warstwy ziemi w doniczce. Figowiec benjamin wymaga nawożenia (raz na miesiąc nawozem do roślin o zielonych liściach). Zraszaj roślinę przynajmniej raz w tygodniu i przecieraj kurz z liści. Ciepłą wiosną i latem możesz wystawiać fikusa na zewnątrz, aby mógł korzystać z deszczy.

Przycinanie fikusa benjamina

Roślina ta dobrze znosi przycinanie w miesiącach zimowych, bo wraz z wydłużaniem się dni, zaczynają pojawiać się nowe listki. Często pojawia się pytanie, czy fikus benjamin jest trujący z powodu lepkiej, białej cieczy, która wydobywa się z rośliny podczas przecinania. Nie - sok ten nie jest toksyczny, ale warto umyć dokładnie ręce, jeśli przedostał się na dłonie.

Czy fikus benjamin kwitnie?



Kwiat fikusa to tzw. fałszywy owoc, zawiera maleńkie męskie i żeńskie organy, a po zapyleniu wytwarza małą figę. Kwitną tylko bardzo dojrzałe figowce benjamina, a sklepach w sprzedaży są małe egzemplarze, które nie wypuszczą kwiatów.

Ficus benjamin gubi liście

Podstawowym wyzwaniem posiadacza tej rośliny jest fakt, że fikus potrafi raptownie i gromadnie zrzucać liście. Jakie są tego powody?

Przestawianie i przekręcanie . Wybierz stałe miejsce, skąd nie trzeba go będzie przenosić.

. Wybierz stałe miejsce, skąd nie trzeba go będzie przenosić. Ciepłe i suche powietrze. Fikusowi szkodzą również zmiany temperatury. Optymalna temperatura dla fikusa benjamina to 20-24ºC, nie powinna ona nigdy spadać poniżej 13-15ºC.

Fikusowi szkodzą również zmiany temperatury. Optymalna temperatura dla fikusa benjamina to 20-24ºC, nie powinna ona nigdy spadać poniżej 13-15ºC. Przeciągi . Lepiej by fikus nie stał w przedpokoju, czy przy często otwieranym oknie.

. Lepiej by fikus nie stał w przedpokoju, czy przy często otwieranym oknie. Zbyt mokre podłoże . Podlewaj go, gdy ziemia jest lekko przesuszona.

. Podlewaj go, gdy ziemia jest lekko przesuszona. Zbyt ciemne miejsce . Fikus benjamina gubi liście, jeśli stoi zbyt daleko od okna.

. Fikus benjamina gubi liście, jeśli stoi zbyt daleko od okna. Bliskie sąsiedztwie kaloryfera . Lepiej dwa razy zastanowić się, czy ustawić przy nim nowy okaz.

. Lepiej dwa razy zastanowić się, czy ustawić przy nim nowy okaz. Złe nawożenie fikusa . Fikus benjamin gubi liście, jeśli stosuje się preparaty np. do roślin kwitnących lub nie nawozi się go wcale.

. Fikus benjamin gubi liście, jeśli stosuje się preparaty np. do roślin kwitnących lub nie nawozi się go wcale. Rzadkie przesadzanie. Figowiec bejamina gubi liście, gdy zbyt długo rośnie w tej samej ziemi. Warto po przyniesieniu do domu od razu przesadzić roślinę do nowej, większej doniczki, gdyż torfowe podłoże w małej doniczce nie zapewnia wystarczającej ilości składników pokarmowych do wzrostu. Przesadzaj fikusa co roku, a starsze okazy co 2-3 lata.

Zakurzone liście . Fikus benjamina gubi liście, jeśli są zakurzone - myj je ciepłą wodą.

. Fikus benjamina gubi liście, jeśli są zakurzone - myj je ciepłą wodą. Szkodniki. Figowiec benjamina może gubić liście, gdy jest osłabiony obecnością szkodników roślin doniczkowych, np. miniarki, wniornastka, miseczników czy przędziorków. Choroby fikusa benjamina to np. mączniak prawdziwy, wywołany przez grzyby.

