Farbowanie ubrań to świetna metoda na zdobycie nowych elementów garderoby bez konieczności ich kupowania, albo na odświeżenie wyglądu twoich ulubionych ubrań, które mogły już wyblaknąć. Wystarczy barwnik do ubrań, który kupisz w sklepie chemicznym, kiosku czy w internecie. Jeśli nie wiesz, jak farbować ubrania w domu, skorzystaj z jednego z naszych sposobów na farbowanie ubrań: w misce lub w garnku, albo w pralce.

Najprościej i najszybciej jest farbować ubrania ręcznie, w misce z wodą i barwnikiem. Musisz też wybrać odpowiedni barwnik i postępować dokładnie według instrukcji na opakowaniu. Jeśli się wahasz, użyj mniejszej ilości barwnika, a w razie potrzeby później powtórz farbowanie.

Jak zafarbować ubranie w misce:

Do miski wlej wrzącą wodę, wystarczy około 2 litrów. Włóż do niej ubranie , które chcesz zafarbować. Ubranie musi przeleżakować w misce około 15 minut.

, które chcesz zafarbować. Ubranie musi przeleżakować w misce około 15 minut. Teraz do drugiej miski wlej około 3 litrów wrzącej wody i tam rozpuść barwnik . Wymieszaj dokładnie, aż do całkowitego rozpuszczenia barwnika.

. Wymieszaj dokładnie, aż do całkowitego rozpuszczenia barwnika. Do miski z barwnikiem włóż ubranie i odczekaj około 30 minut . Upewnij się, że nawet mały skrawek ubrania nie wystaje nad taflę wody z barwnikiem.

. Upewnij się, że nawet mały skrawek ubrania nie wystaje nad taflę wody z barwnikiem. Teraz czas na utrwalenie koloru. Po 30 minutach wlej do miski około 4 łyżeczek octu i czekaj kolejne 30 minut.

i czekaj kolejne 30 minut. Zabieg domowego farbowania ubrania powoli dobiega końca. Wyjmij ubranie z miski (pamiętaj o założeniu gumowych rękawiczek) i wypłucz w zimnej wodzie, aż wypłukiwana woda będzie czysta. Wysusz ubranie i gotowe.

fot. Farbowanie ubrań/Adobe Stock, goodmanphoto

Na pewno zdarzyło ci się kiedyś wyciągnąć z pralki zafarbowane ubranie. Czasem wystarczy zapomnieć o jednej czerwonej bluzce, by wszystkie białe skarpetki stały się różowe... Jak zafarbować bluzkę domowym sposobem? Wystarczy rozpuścić barwnik do tkanin w wodzie i wlać do pralki:

Upierz ubranie, które chcesz ufarbować. Mokre włóż do pralki.

Jedno opakowanie barwnika do tkanin rozpuść w 2 szklankach gorącej wody, dodaj 1 szklankę soli i 1 szklankę octu. Wlej roztwór do pralki .

. Nastaw pranie na cykl minimum 30 minut, najlepiej na 1 godzinę, bez wirowania.

Wyciągnij ubranie z pralki i dokładnie wypłucz ręcznie , a następnie wysusz.

, a następnie wysusz. Nastaw „puste pranie”, by dokładnie wyczyścić pralkę. Do szufladki możesz dodać nieco wybielacza. W razie potrzeby ręcznie wyczyść kołnierz i wszystkie zakamarki, na których osadził się barwnik.

Farbowanie w pralce jest świetnym sposobem na odświeżenie czarnych ubrań, które podczas noszenia lubią blaknąć. Pamiętaj jednak, żeby po wszystkim dobrze wyczyścić pralkę, a następnie puścić puste pranie. Dzięki temu barwnik wypłucze się ze wszystkich zakamarków, a ty będziesz mogła bez obaw wrzucić do pralki także jasne ubrania.

Na pewno słyszałaś o farbowaniu włosów bibułą. Za pomocą bibuły możesz też w nietuzinkowy sposób ozdobić swoje ubrania. Biały t-shirt zyska ciekawy wygląd, jeśli użyjesz kilku kawałków bibuły w różnych kolorach.

Jak zafarbować ubranie bibułą:

Przygotuj bibułę w wybranych kolorach.

Ubranie, które chcesz zafarbować, namocz w gorącej wodzie .

. Nałóż rękawiczki ochronne. Na mokre ubranie przykładaj bibułę, by stworzyć ozdobne wzory. Wysusz ubranie.

Suche ubranie wypłucz w zimnej wodzie i ponownie wysusz.

fot. Farbowanie ubrań w domu/Adobe Stock, efired

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.02.2014.

