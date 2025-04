Naturalne farbowanie jajek to bezpieczny sposób na wykonanie pięknych, kolorowych pisanek bez użycia sklepowych proszków czy farbek. Nie sposób wyobrazić sobie Wielkanoc bez kolorowego stołu i świątecznych ozdób. Nieodłącznym elementem wielkanocnych dekoracji są oczywiście pisanki. W farbowaniu jajek babcinymi sposobami chętnie uczestniczą dzieci, rozwijając swoją wyobraźnię i zdolności manualne. Na jajku barwionym np. łupinkami cebuli, można wydrapać piękne wzory.

Spis treści:

Najlepszym sposobem na naturalne farbowanie jajek jest wykorzystanie tego, co masz w domu. Nie potrzebujesz gotowych barwników. Sprawdzonym sposobem farbowania jajek jest gotowanie ich w wodzie z dodatkiem:

łupin cebuli (pomarańczowo-brązowy),

octu (biały kolor, wkładamy ugotowane jajko),

kory dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego (czarny),

kurkumy, curry (żółty),

soku z buraka (różowy),

kory młodej jabłoni lub płatków kwiatu nagietka (żółtozłocisty),

pędów młodego żyta lub listków barwinka (zielony),

mrożonej maliny lub żurawiny (jasnoczerwony),

liści czerwonej kapusty i kilka kropli octu (granatowy),

szpinaku (jasnozielony),

płatków kwiatu ciemnej malwy (fioletowy).

Wcześniej można wyrysować na skorupce wzór stopionym woskiem lub wydrapać motyw ostrym narzędziem (grubą igłą, scyzorykiem, szydłem) dopiero po zabarwieniu jajek.

Co będzie ci potrzebne? Na pewno garnuszki, jakieś sitko, łyżka, ręczniki papierowe, a także miejsce, gdzie jajka będą mogły wyschnąć.

fot. Naturalne farbowanie jajek/Adobe Stock, Markoff

Technika barwienia jajek naturalnymi barwnikami jest dość prosta.

Do średniej wielkości garnuszka włóż naturalny barwnik i zalej go wodą (można dodać sól, jajka nie będą wtedy pękać).

i zalej go wodą (można dodać sól, jajka nie będą wtedy pękać). Dla lepszego i pewniejszego efektu zostaw taki roztwór na noc lub 24 godziny.

lub 24 godziny. Potem trzeba barwnik doprowadzić do wrzenia, chwilę pogotować, dodać odrobinę octu, zamieszać i przecedzić przez sitko.

Możesz zabarwić jajka surowe - wkładaj i gotuj, wówczas kolor będzie mocniejszy. Możesz też zabarwić już ugotowane jajka - trzeba je włożyć do gorącej wody z barwnikiem i poczekać, aż woda ostygnie. Moc koloru zazwyczaj zależy od tego, na jak długo zanurzamy jajko w barwniku i od koloru skorupki - im jaśniejsza, tym szybciej i ładniej się zabarwi.

Zabarwione jajko wyjmujemy łyżką, wycieramy papierowym ręcznikiem lub serwetką i pozostawiamy do wyschnięcia (np. w kieliszku do jajek). Gdy wyschnie, można je przetrzeć szmatką nasączoną olejem, spryskać lakierem do włosów.

fot. Naturalne farbowanie jajek/Adobe Stock, Nelly Kovalchuk

Farbowanie jajek herbatą to odrębna metoda. W zależności od rodzaju herbaty, otrzymasz różne kolory pisanek. I tak:

czarna herbata zafarbuje jajka na brązowo,

zielona na zielono,

herbata z hibiskusem na różowo,

rooibos na żółto.

Sposób wykonania:

2 torebki herbaty zalej 1/2 l wody i odstaw napar na około jeden dzień. Następnie włóż do niego surowe jajko i gotuj około 7-10 minut. Nie wyciągaj od razu, poczekaj aż wywar wystygnie. W ten sposób otrzymasz piękne pisanki, naturalne, bez chemii.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.03.2012

