Jak pomalować płytki? To całkiem proste i niedrogie rozwiązanie!

Wymiana płytek na ścianach i podłogach to czasochłonne i drogie rozwiązanie. Jeśli ci się znudziły, po prostu je... pomaluj! Jak wybrać farbę do płytek? Jak samodzielnie pomalować płytki w taki sposób, by powierzchnia była odporna na uszkodzenia?