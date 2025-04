W sklepach jest ogromny wybór farb do malowania mebli. Co ważne, można je kupić nie tylko w dużych opakowaniach, ale także w małych (np. 0,25 l lub 0,5 l), gdy ktoś chce pomalować tylko niewielką półkę lub komodę. Do wyboru są farby akrylowe, alkidowe, kredowe oraz lakiery i lakierobejce. Akrylowe, alkidowe i kredowe nadają się do malowania wszystkich mebli, zarówno drewnianych jak i z płyt laminowanych. Lakiery i bejce służą do odnawiania mebli drewnianych. Niektóre są matowe, inne satynowe. Zwróć na to uwagę. Przed malowaniem, jeśli robisz to pierwszy raz, skorzystaj także z porad znajomego malarza lub poszukaj informacji na naszym portalu.

Reklama

Farby do mebli kuchennych

Ponieważ szafki kuchenne często ulegają zatłuszczeniu, to ich powierzchnia powinna być odporna na szorowanie i detergenty. Dlatego, jeśli chcesz pomalować meble w kuchni, zastosuj farby dobrej jakości, które nie zaczną się łuszczyć po kilkakrotnym szorowaniu. Warto wybrać te, które producent rekomenduje do mebli kuchennych. Taka jest np. farba renowacyjna akrylowa V33 kuchnia & meble kuchenne i Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], Pierwszą można malować drewno (także lakierowane), laminaty, a także płytki. Drugą - meble kuchenne z różnych materiałów i zagruntowane powierzchnie metalowe. Cena tego typu farb akrylowych do mebli kuchennych podobnej jakości to ok. 90 zł/l. Wydajność wynosi 12 m kw. l. Zalecane jest dwukrotne malowanie powierzchni. W przypadku drugiej farby producent zapewnia, że nie emituje przykrego zapachu podczas aplikacji i posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.Przed malowaniem trzeba umyć meble i dobrze odtłuścić.

Bardzo dobrym wyborem w przypadku mebli kuchennych są także farby alkidowe. Nadają się do wszystkich powierzchni, dają trwałą powłokę, odporną na szorowanie i wysoką temperaturę. Bardzo dobrze się rozprowadzają. Niektóre (nie wszystkie) dłużej jednak schną. Meble z drewna możesz też odnowić (jeśli najpierw usuniesz starą powłokę) lakierem lub lakierobejcą.

Farby do mebli do pokoju i przedpokoju

Mebli stojących w pokoju, przedpokoju, a nawet w łazience nie trzeba tak często myć, jak w kuchni. Dlatego do ich renowacji można wykorzystać farby dające mniej trwałą powierzchnię niż te polecane do kuchni. Choć, oczywiście, można stosować też te.

Kto chce dodać meblom stylu i szlachetności, ten powinien sięgnąć po farby kredowe. Można nimi odnawiać meble drewniane, meble laminowane, a nawet plastik. Przed malowaniem mebel można przeszlifować, ale nie jest to konieczne. Nakłada się dwie warstwy, drugą już po godzinie. Kto chciałby mebel trochę postarzyć, wystarczy przeszlifować papierem ściernym o granulacji 180 – 240. Wtedy, w niektórych miejscach, będzie prześwitywać spodnia warstwa farby lub drewno. Zwykły mebel, dzięki takiemu nałożeniu farby kredowej przypomina antyk. Na koniec powierzchnię pomalowaną dobrze jest nawoskować lub polakierować. Szczególnie polecany jest specjalny wosk do mebli. Cena farby kredowej to 140 – 160 zł/l. Wydajność ok. 13 m kw/l. Oferuje je kilka sklepów internetowych.

Meble drewniane w pokoju, jeśli zależy ci, by zachować rysunek słojów drewna, warto pomalować również farbą transparentną. Nie musi to być typowy lakier bezbarwny – są transparentne farby do drewna białe i w innych kolorach.

Reklama

Farby do mebli ogrodowych

Meble, które stoją na zewnątrz domu, są narażone na działanie nie tylko wilgoci, wiatru, ale też promieni UV. Trzeba je pomalować specjalnymi farbami przeznaczonymi do stosowania na zewnątrz. Te do wnętrz, na ogół już po jednym sezonie ulegają zniszczeniu.

Godne polecenia do mebli drewnianych są impregnaty, zawierające oleje lub żywice i często środki grzybobójcze. Niektóre impregnaty mają właściwości koloryzujące. Są transparentne, pozwalają zachować rysunek drewna. Najlepiej nanieść 2-3 warstwy impregnatu. Na impregnat można jeszcze nanieść lakier lub farbę.

Kto chce pomalować meble ogrodowe farbą kryjącą, może zastosować farbę rekomendowaną na zewnątrz do wszystkiego, czyli do kamienia, drewna, metalu, terakoty, cegły i betonu. Do takich należy np. seria Viva Garden, która daje ochronę na 5 lat. Ale są też inne emalie do mebli ogrodowych, np. do drewna i metalu. Nie wszyscy wiedzą, że także farby kredowe można wykorzystać na zewnątrz, np. marki Annie Sloan. Meble ogrodowe malujemy nimi tak samo jak meble w mieszkaniu, a jedynie nie nakładamy wosku.