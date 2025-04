Ekologiczny dom to taki, w którym domownicy dbają o środowisko. A niebagatelne znaczenie ma sprzątanie go takimi środkami, które nie mają negatywnego wpływu na nasze otoczenie. Dlatego ekologiczny płyn do sprzątania to genialna alternatywa dla wszystkich chemicznych środków do sprzątania. Jest prosty w przygotowaniu. Na pewno zrobisz go sama i do tego w bardzo krótkim czasie. Do tego nie tylko jest ekologiczny, ale także tani!

Reklama

Składniki:

Kwasek cytrynowy

Eteryczny olejek cytrynowy (kupisz do w zielarni)

Przegotowana woda

Butelka z atomizerem

Jak przygotować ekologiczny płyn do czyszczenia?

Do ½ szklanki przegotowanej wody dodaj 5 łyżeczek kwasku cytrynowego Dodaj 10 kropel cytrynowego olejku eterycznego Wszystko wymieszaj Zawartość przelej do atomizera

Taki płyn ma same zalety i nie ustępuje skutecznością detergentom ze sklepu. Zobacz jakie to proste!

Reklama

Więcej na temat sprzątania:

Jak zrobić ekologiczny odświeżacz powietrza?

Te obowiązki domowe są zdrowe dla twojej sylwetki

Jak usunąć plamy z żywicy?