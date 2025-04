Ekologiczne środki czystości - zrób je sama

Nie niszczą środowiska, są w zgodzie z naturą. Nie wydzielają szkodliwych dla zdrowia i atmosfery gazów, nie zanieczyszczają wód gruntowych. Posiadają taką samą moc czyszczenia jak pełne chemii środki czyszczące ze sklepowej półki. Z tą różnicą, że są o wiele mniej kosztowne dla portfela, a drogocenne dla środowiska naturalnego i naszego zdrowia.

Możesz przygotować je sama i przekonać się o ich skuteczności. Natura i zdrowie domowników będą ci wdzięczne. Serdecznie zachęcam do wypróbowania domowych receptur na ekologiczne środki czystości.

Ekologiczny płyn do mycia naczyń

Do przygotowania ekologicznego płynu do mycia naczyń będziemy potrzebować:



sok z trzech cytryn,

400 ml wody,

200 g soli drobnoziarnistej,

100 ml białego octu.

Zmieszać sok cytrynowy z wodą, solą i octem. Gotować w garnuszku przez około 10 minut, ciągle mieszając, dopóki płyn trochę się nie zagęści. Jeszcze ciepły płyn wlać do szklanego naczynia. Używać jak każdy inny płyn do mycia naczyń.

Uniwersalny płyn do czyszczenia

Płynem tym, przelanym do buteleczki z dozatorem w spreju możemy czyścić dosłownie wszystko – lustra, szyby, ceramikę, szafki kuchenne itp.

Na uzyskanie pół litra płynu będziemy potrzebować:

100 ml czystego alkoholu,

400 ml wody destylowanej,

10 kropel płynu do mycia naczyń,

parę kropelek dowolnego olejku eterycznego.

Zmieszać wszystkie składniki i przelać do (najlepiej szklanej) buteleczki z dozatorem. Spryskiwać płynem dowolny przedmiot do czyszczenia. Tym płynem można także myć okna.

Proszek do czyszczenia dywanów

Tym proszkiem jest po prostu soda oczyszczona w czystej postaci. Znakomicie czyści dywan, a przy okazji dezynfekuje i absorbuje nieprzyjemne zapachy.

Wystarczy równomiernie wysypać sodę oczyszczoną na dywan, a następnie za pomocą suchej szmatki wetrzeć ją w niego okrągłymi ruchami. Pozostawić na nim przez całą noc, a rano po prostu odkurzyć dywan.

Krem do czyszczenia sanitariów

Poradzi sobie z nawet najtrudniejszymi do usunięcia zaschniętymi śladami na kuchence gazowej, czy zaciekami pod prysznicem czy w zlewie. Skuteczny również w czyszczeniu przypalonych garnków.

Aby otrzymać ten wyjątkowy krem usuwający nawet najmocniejsze zabrudzenia, należy wymieszać sodę oczyszczoną z płynem do mycia naczyń tak, aby powstała konsystencja papki.



Anna Łyczko Borghi